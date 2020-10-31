https://ria.ru/20201031/saakashvili-1582480354.html

В Тбилиси посоветовали Саакашвили сохранить рабочее место на Украине

В Тбилиси посоветовали Саакашвили сохранить рабочее место на Украине

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе посоветовал экс-президенту Михаилу Саакашвили позаботиться о том, чтобы сохранить себе... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T20:21

2020-10-31T20:21

2020-10-31T20:21

парламентские выборы в грузии — 2020

тея цулукиани

единое национальное движение

михаил саакашвили

грузия

украина

в мире

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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе посоветовал экс-президенту Михаилу Саакашвили позаботиться о том, чтобы сохранить себе рабочее место на Украине.После обнародованных результатов exit poll, проведенного на парламентских выборах в Грузии, Саакашвили заявил, что оппозиция в сумме победила и готова до конца защищать свои голоса. Экс-президент отметил, что и сам подключится к этому процессу. Возглавляемая Саакашвили политсила "Единое национальное движение" выступала на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве"."Саакашвили пускай позаботится о своей работе на Украине. По моей информации, его собираются выгнать оттуда и его главной проблемой будет то, чтобы как-нибудь сохранить себе рабочее место на Украине", - заявил Каладзе на брифинге.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство может партия, которая получила более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная политсила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".Ранее Саакашвили заявил, что возвращается с Украины в Грузию. Бывший глава государства признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии негативно оценили заявление Саакашвили, министр юстиции Тея Цулукиани пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.

https://ria.ru/20201017/odessa-1580233346.html

https://ria.ru/20201005/saakashvili-1578198878.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, тея цулукиани, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире