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Представитель Зеленского объяснил роспуск Конституционного суда
Представитель Зеленского объяснил роспуск Конституционного суда
Роспуск действующего состава Конституционного суда Украины (КСУ) поможет разрешить кризис, связанный с исполнением антикоррупционной реформы, заявил... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:07
2020-10-31T15:00
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Роспуск действующего состава Конституционного суда Украины (КСУ) поможет разрешить кризис, связанный с исполнением антикоррупционной реформы, заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский.Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива имеет признаки конституционного переворота.По словам Вениславского, инициатива Зеленского не противоречит ценностям, заложенным конституцией.Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.При исполнении этого решения был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов.В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.По закону в Конституционный суд входят 18 судей, которые назначаются президентом Украины, Верховной радой и съездом судей по шесть человек на девять лет без права на повторное назначение.
https://ria.ru/20201030/ks-1582277133.html
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владимир зеленский, украина, в мире

Представитель Зеленского объяснил роспуск Конституционного суда

14:07 31.10.2020 (обновлено: 15:00 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Конституционного суда в Киеве
Заседание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Роспуск действующего состава Конституционного суда Украины (КСУ) поможет разрешить кризис, связанный с исполнением антикоррупционной реформы, заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский.
Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива имеет признаки конституционного переворота.
По словам Вениславского, инициатива Зеленского не противоречит ценностям, заложенным конституцией.

"КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства", — приводит слова юриста сайт офиса президента Украины.

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.
При исполнении этого решения был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов.
В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
По закону в Конституционный суд входят 18 судей, которые назначаются президентом Украины, Верховной радой и съездом судей по шесть человек на девять лет без права на повторное назначение.
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