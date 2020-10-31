https://ria.ru/20201031/rolls-royce-1582330261.html
Клип Крида, Джигана и Тимати набрал более двух миллионов просмотров
Клип Крида, Джигана и Тимати набрал более двух миллионов просмотров
Остросюжетный клип Егора Крида, Джигана и Тимати на трек "Rolls Royce" за первые двенадцать часов набрал более 2,5 миллионов просмотров на YouTube. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T02:20
2020-10-31T02:20
2020-10-31T02:20
шоу-бизнес
культура
музыка
новости культуры
егор крид
youtube
тимати (тимур юнусов)
сергей безруков
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Остросюжетный клип Егора Крида, Джигана и Тимати на трек "Rolls Royce" за первые двенадцать часов набрал более 2,5 миллионов просмотров на YouTube. Киллер Крид, вышибала Джиган и картежник Тимати устраивают кровавую перестрелку в ресторане босса мафии. Герои забирают все деньги из тайного хранилища и довольные отправляются в неизвестном направлении проматывать куш. Однако внезапно Джиган предлагает им поехать по другой дороге. Следующий эпизод начинается с того, что застреленные Тимати и Егор Крид сидят в раскрытой машине, от которой удаляется "лысый" мужчина, предположительно Джиган, но нет. Таинственным персонажем оказывается Сергей Безруков в образе Саши Белого из "Бригады". Об этом все узнают, когда актер снимает фальшивую лысину и поворачивается лицом. В комментариях зрители поблагодарили создателей видео за эффектную концовку и написали, что Егору Криду пора снимать полнометражные фильмы. "Круто сделали, молодцы, респект. За концовку отдельное спасибо", – прокомментировал Марк Алексеев. "Всю эпичность концовки поймут лишь те, кто смотрел "Бригаду", – считает Максим М. "Безруков, конечно, – это сила. Мужчина, который с годами становится только брутальнее", – написала Ирина Серебрякова. "Это просто нереально круто. Я пересмотрела уже десять раз", – поделилась впечатлениями Анна Черненко.
https://ria.ru/20201016/timati-1580115686.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, музыка, новости культуры, егор крид, youtube, тимати (тимур юнусов), сергей безруков
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Остросюжетный клип Егора Крида, Джигана и Тимати на трек "Rolls Royce" за первые двенадцать часов набрал более 2,5 миллионов просмотров на YouTube.
"Мы продолжаем снимать клипы уровнем выше русских фильмов. На этот раз вы попадете в настоящий музыкальный боевик", – говорится в описании ролика.
Киллер Крид, вышибала Джиган и картежник Тимати устраивают кровавую перестрелку в ресторане босса мафии. Герои забирают все деньги из тайного хранилища и довольные отправляются в неизвестном направлении проматывать куш. Однако внезапно Джиган предлагает им поехать по другой дороге.
Следующий эпизод начинается с того, что застреленные Тимати и Егор Крид сидят в раскрытой машине, от которой удаляется "лысый" мужчина, предположительно Джиган, но нет. Таинственным персонажем оказывается Сергей Безруков в образе Саши Белого из "Бригады". Об этом все узнают, когда актер снимает фальшивую лысину и поворачивается лицом.
В комментариях зрители поблагодарили создателей видео за эффектную концовку и написали, что Егору Криду пора снимать полнометражные фильмы.
"Круто сделали, молодцы, респект. За концовку отдельное спасибо", – прокомментировал Марк Алексеев. "Всю эпичность концовки поймут лишь те, кто смотрел "Бригаду", – считает Максим М. "Безруков, конечно, – это сила. Мужчина, который с годами становится только брутальнее", – написала Ирина Серебрякова. "Это просто нереально круто. Я пересмотрела уже десять раз", – поделилась впечатлениями Анна Черненко.