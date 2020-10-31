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Воду реки Салгир сочли непригодной для водоснабжения Симферополя
Воду реки Салгир сочли непригодной для водоснабжения Симферополя
Вода крымской реки Салгир непригодна для подачи на нужды Симферополя, столкнувшегося c дефицитом воды из-за продолжительной засухи и обмеления водохранилищ,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:20
2020-10-31T17:20
алушта
сергей аксенов (политик)
белогорск
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Вода крымской реки Салгир непригодна для подачи на нужды Симферополя, столкнувшегося c дефицитом воды из-за продолжительной засухи и обмеления водохранилищ, сообщает управление информации и пресс-службы главы Крыма.Салгир — самая длинная река Крыма, но не самая полноводная. Длина русла реки — 232 км. Берет начало в горах и впадает в залив Сиваш. Протекает через Симферополь и пересекает Северо-Крымский канал."Отдельно рассматривался вопрос задействования источника, который находится непосредственно в Симферополе, – реки Салгир. Несмотря на то, что теоретически за счет использования ресурсов реки можно подавать в систему города около 50 тысяч кубометров воды, это не представляется возможным на данный момент из-за высокого уровня загрязненности источника", - говорится в сообщении.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что активно ведутся работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский. "Общий объем воды, который республика получит в результате реализации всех мероприятий на данных объектах, – 60 тысяч кубометров в сутки. Прогнозируемое окончание работ – 18 апреля 2021 года", - сказал Аксенов, слова которого передают власти Крыма.Глава Крыма подчеркнул, что в результате принятых мер уже до 70 тысяч кубометров воды подается в систему водоснабжения Симферополя. "При этом отмечу, что к разработке подземных источников надо относиться аккуратно, чтобы не нанести ущерб экологии. Именно поэтому единственным надежным источником водоснабжения является опреснение", - заявил Аксенов.Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске.
https://ria.ru/20201031/krym-1582442037.html
алушта
белогорск
симферополь
республика крым
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алушта, сергей аксенов (политик), белогорск, симферополь, республика крым, общество

Воду реки Салгир сочли непригодной для водоснабжения Симферополя

17:20 31.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖитель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Вода крымской реки Салгир непригодна для подачи на нужды Симферополя, столкнувшегося c дефицитом воды из-за продолжительной засухи и обмеления водохранилищ, сообщает управление информации и пресс-службы главы Крыма.
Салгир — самая длинная река Крыма, но не самая полноводная. Длина русла реки — 232 км. Берет начало в горах и впадает в залив Сиваш. Протекает через Симферополь и пересекает Северо-Крымский канал.
"Отдельно рассматривался вопрос задействования источника, который находится непосредственно в Симферополе, – реки Салгир. Несмотря на то, что теоретически за счет использования ресурсов реки можно подавать в систему города около 50 тысяч кубометров воды, это не представляется возможным на данный момент из-за высокого уровня загрязненности источника", - говорится в сообщении.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что активно ведутся работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский. "Общий объем воды, который республика получит в результате реализации всех мероприятий на данных объектах, – 60 тысяч кубометров в сутки. Прогнозируемое окончание работ – 18 апреля 2021 года", - сказал Аксенов, слова которого передают власти Крыма.
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Глава Крыма подчеркнул, что в результате принятых мер уже до 70 тысяч кубометров воды подается в систему водоснабжения Симферополя. "При этом отмечу, что к разработке подземных источников надо относиться аккуратно, чтобы не нанести ущерб экологии. Именно поэтому единственным надежным источником водоснабжения является опреснение", - заявил Аксенов.
Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске.
 
АлуштаСергей Аксенов (политик)БелогорскСимферопольРеспублика КрымОбщество
 
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