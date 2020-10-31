https://ria.ru/20201031/ramt-1582334133.html

РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей

РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей

Первым спектаклем РАМТ для слабовидящих и незрячих детей будет "Сотворившая чудо". Его покажут с тифлокомментариями 31 октября. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T06:44

2020-10-31T06:44

2020-10-31T07:22

культура

театр

новости культуры

российский академический молодежный театр

алишер усманов

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Первым спектаклем РАМТ для слабовидящих и незрячих детей будет "Сотворившая чудо". Его покажут с тифлокомментариями 31 октября. В этом году театр начал сотрудничать с программой поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Спектакль Юрия Еремина, адаптированный для особых детей, — первый продукт этого взаимодействия. В основе "Сотворившей чудо" по пьесе Уильяма Гибсона реальная история Элен Келлер, которая в раннем детстве из-за болезни потеряла слух и зрение. Это не помешало ей закончить Гарвард, стать лингвистом, писателем, педагогом и математиком. "Постановка о слепоглухой девочке — гимн вере в возможности человека, именно поэтому она открывает серию показов с тифлокомментированием для слабовидящих зрителей", — говорится в сообщении пресс-службы. Среди зрителей будет группа детей с нарушениями зрения, которым в наушники будут рассказывать, что происходит на сцене в паузах между репликами персонажей. "Мне кажется, тема постановки РАМТа и задачи "Особого взгляда" совпадают на сто процентов. Для тифлокомментатора очень важно полюбить материал, который он описывает для незрячих. Для меня настоящим приключением стало изучение специальной терминологии из мира незрячих людей. Ведь в спектакле много сцен без слов, когда Ани учит девочку тактильному языку. Мне нужно было подобрать слова, адекватные этой беззвучной жестикуляции, чтобы передать картинку: как выглядит процесс обучения в "Сотворившей чудо"? Какова эмоциональная отдача Элен на действия няни? Как девочка осваивает этот язык? То есть, само чудо и описать. Что было одновременно и сложно, и очень интересно", — рассказала тифлокомментатор Янина Исаичкина, создатель текста для аудиосопровождения спектакля. В дальнейшем РАМТ планирует организовать для незрячих гостей тактильные экскурсии по темам спектаклей с использованием фактурного реквизита из них. Вторым спектаклем с тифлокомментированием станет "Манюня" режиссера Рузанны Мовсесян по книге Наринэ Абгарян. Его покажут 17 ноября.

https://ria.ru/20200910/otmena-1577044263.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, российский академический молодежный театр , алишер усманов