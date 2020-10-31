https://ria.ru/20201031/rak-1582456195.html
Назван способ обнаружить рак по глазам
Назван способ обнаружить рак по глазам
Опущенное веко может быть одним из признаков рака легких, рассказал профессор Георг Сантис из госпиталя Лондон Бридж. Его слова передает Express. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T16:07
2020-10-31T16:07
2020-10-31T17:01
рак легких
здоровье
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151640/94/1516409400_129:0:3969:2160_1400x0_80_0_0_c73eb52fe3b57726892af639419d145e.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Опущенное веко может быть одним из признаков рака легких, рассказал профессор Георг Сантис из госпиталя Лондон Бридж. Его слова передает Express.Такую реакцию организма можно отнести к неврологическим симптомам опухоли легких, при которых происходит сдавливание нервов в организме.Среди других симптомов рака легких профессор указал на непрекращающийся кашель, кровохарканье, затрудненное или болезненное дыхание. Сантис уточнил, что поникшее веко не обязательно свидетельствует о смертельной болезни. Птоз верхнего века может возникать по разным причинам, включая и ношение линз в течение многих лет.Врач рекомендовал при таком симптоме проконсультироваться со специалистом.
https://ria.ru/20201029/rak-1582074601.html
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151640/94/1516409400_609:0:3489:2160_1400x0_80_0_0_c45c3b211a9dcae3554b49f7ac28d911.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рак легких, здоровье, лондон