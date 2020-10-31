https://ria.ru/20201031/rak-1582456195.html

Назван способ обнаружить рак по глазам

Назван способ обнаружить рак по глазам

Опущенное веко может быть одним из признаков рака легких, рассказал профессор Георг Сантис из госпиталя Лондон Бридж. Его слова передает Express. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T16:07

2020-10-31T16:07

2020-10-31T17:01

рак легких

здоровье

лондон

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Опущенное веко может быть одним из признаков рака легких, рассказал профессор Георг Сантис из госпиталя Лондон Бридж. Его слова передает Express.Такую реакцию организма можно отнести к неврологическим симптомам опухоли легких, при которых происходит сдавливание нервов в организме.Среди других симптомов рака легких профессор указал на непрекращающийся кашель, кровохарканье, затрудненное или болезненное дыхание. Сантис уточнил, что поникшее веко не обязательно свидетельствует о смертельной болезни. Птоз верхнего века может возникать по разным причинам, включая и ношение линз в течение многих лет.Врач рекомендовал при таком симптоме проконсультироваться со специалистом.

https://ria.ru/20201029/rak-1582074601.html

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак легких, здоровье, лондон