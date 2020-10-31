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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201031/radikaly-1582481441.html
КГБ Белоруссии ищет в стране диверсантов
КГБ Белоруссии ищет в стране диверсантов
Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек на фоне задержания радикалов близ украинской границы заявил, что ведомство ищет другие РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T20:28
2020-10-31T20:50
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек на фоне задержания радикалов близ украинской границы заявил, что ведомство ищет другие группы, прошедшие диверсионную подготовку.В субботу официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что 28 октября вблизи украинской границы пограничники задержали группу "радикально настроенных" людей с оружием, в том числе огнестрельным - "четырех сторонников анархистского движения". Государственный телеканал ОНТ сообщил, что задержанные связаны с недавними случаями поджогов административных зданий в республике, они дают показания."Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл проживающий в Польше Олиневич (один из задержанных - ред.). Встретившись в Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники и обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентирования на местности, мер конспирации", - сказал представитель КГБ в эфире телеканала СТВ.Он подчеркнул, что "по территории республики Беларусь группа перемещалась исключительно в темное время суток"."Комитет госбезопасности обладает информацией об иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности", - сообщил Бычек.Телеканал СТВ заявил, что действия подозреваемых квалифицированы как акт терроризма, совершенный организованной группой.Ночью 28 октября в Мозыре был совершен поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД, одно из помещений выгорело, пострадавших нет. Эти действия квалифицированы правоохранителями как акт терроризма. Ранее, 21 октября, неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые находились возле здания прокуратуры Солигорского района, а незадолго до этого неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581643198.html
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кгб белоруссии, белоруссия, в мире

КГБ Белоруссии ищет в стране диверсантов

20:28 31.10.2020 (обновлено: 20:50 31.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник КГБ Белоруссии
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек на фоне задержания радикалов близ украинской границы заявил, что ведомство ищет другие группы, прошедшие диверсионную подготовку.
В субботу официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что 28 октября вблизи украинской границы пограничники задержали группу "радикально настроенных" людей с оружием, в том числе огнестрельным - "четырех сторонников анархистского движения". Государственный телеканал ОНТ сообщил, что задержанные связаны с недавними случаями поджогов административных зданий в республике, они дают показания.
"Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл проживающий в Польше Олиневич (один из задержанных - ред.). Встретившись в Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники и обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентирования на местности, мер конспирации", - сказал представитель КГБ в эфире телеканала СТВ.
Он подчеркнул, что "по территории республики Беларусь группа перемещалась исключительно в темное время суток".
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"Комитет госбезопасности обладает информацией об иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности", - сообщил Бычек.
Телеканал СТВ заявил, что действия подозреваемых квалифицированы как акт терроризма, совершенный организованной группой.
Ночью 28 октября в Мозыре был совершен поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД, одно из помещений выгорело, пострадавших нет. Эти действия квалифицированы правоохранителями как акт терроризма. Ранее, 21 октября, неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые находились возле здания прокуратуры Солигорского района, а незадолго до этого неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

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