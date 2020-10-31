https://ria.ru/20201031/qr-kody-1582484117.html
Почти две тысячи заведений в Москве зарегистрировались в системе QR-кодов
Почти две тысячи заведений в Москве зарегистрировались в системе QR-кодов
Почти 2 тысячи заведений в Москве зарегистрировались в системе QR-кодов, москвичи получили более 1,8 тысячи SMS о возможном контакте с больными коронавирусом,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T20:55
2020-10-31T20:55
2020-10-31T20:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алексей немерюк
сергей собянин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Почти 2 тысячи заведений в Москве зарегистрировались в системе QR-кодов, москвичи получили более 1,8 тысячи SMS о возможном контакте с больными коронавирусом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0.00 до 6.00, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS."С 19 октября к системе QR-кодов подключилось 1953 заведений в Москве. С помощью системы мы разослали 1826 SMS-сообщений посетителям о том, что они могли быть в контакте с заболевшим коронавирусом", — сказал Немерюк.Руководитель департамента отметил, что кафе и рестораны добровольно присоединяются к системе чек-инов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/koronavirus-1582242963.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей немерюк, сергей собянин, москва, общество