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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201031/ptsu-1582453548.html
Глава Кипрской церкви поспешил, признав раскольников, считают в РПЦ
Глава Кипрской церкви поспешил, признав раскольников, считают в РПЦ
Глава Кипрской церкви архиепископ Хризостом поспешил признать раскольническую "новую церковь" Украины, так как сделал это без учета мнения синода Кипрской... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:46
2020-10-31T15:46
религия и мировоззрение
религия
епифаний думенко
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
петр порошенко
кипр
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Глава Кипрской церкви архиепископ Хризостом поспешил признать раскольническую "новую церковь" Украины, так как сделал это без учета мнения синода Кипрской церкви, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как "предстоятеля" украинской церкви, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру – "Православную церковь Украины"."Архиепископ Кипрский совершил это деяние (признание ПЦУ – ред.), не только заблаговременно не поставив в известность синод своей церкви, но и вопреки рекомендациям синода. Архиепископ поспешил – видимо, на него оказывалось давление – и принял единоличное решение поминать главу украинских раскольников на божественной литургии", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".По его словам, этот шаг архиепископа вызвал "очень негативную реакцию в Кипрской церкви".Он также напомнил, что решение о действиях Русской церкви в связи ситуацией с Кипрской церковью будет принимать синод РПЦ.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.Кирпская православная церковь образована в 431 году, до этого существовала как Антиохийской церкви, созданной еще апостолами. Каноническая территория церкви – остров Кипр.
https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html
https://ria.ru/20201025/tserkov-1581447927.html
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религия, епифаний думенко, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, кипр, киев, украина, справки, в мире

Глава Кипрской церкви поспешил, признав раскольников, считают в РПЦ

15:46 31.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Москве с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Москве с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Глава Кипрской церкви архиепископ Хризостом поспешил признать раскольническую "новую церковь" Украины, так как сделал это без учета мнения синода Кипрской церкви, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как "предстоятеля" украинской церкви, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру – "Православную церковь Украины".
"Архиепископ Кипрский совершил это деяние (признание ПЦУ – ред.), не только заблаговременно не поставив в известность синод своей церкви, но и вопреки рекомендациям синода. Архиепископ поспешил – видимо, на него оказывалось давление – и принял единоличное решение поминать главу украинских раскольников на божественной литургии", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
По его словам, этот шаг архиепископа вызвал "очень негативную реакцию в Кипрской церкви".
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 15:06Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: Кипрского архиепископа могут перестать поминать в РПЦ
Он также напомнил, что решение о действиях Русской церкви в связи ситуацией с Кипрской церковью будет принимать синод РПЦ.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Кирпская православная церковь образована в 431 году, до этого существовала как Антиохийской церкви, созданной еще апостолами. Каноническая территория церкви – остров Кипр.
Церковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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