https://ria.ru/20201031/predprinimatelstvo-1582471736.html

МСП Банк выдал в СКФО кредиты и гарантии более чем на 10 млрд рублей

МСП Банк выдал в СКФО кредиты и гарантии более чем на 10 млрд рублей

МСП Банк в январе-октябре 2020 года предоставил субъектам малого и среднего предпринимательства в Северо-Кавказском федеральном округе кредитно-гарантийную... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T18:45

2020-10-31T18:45

2020-10-31T18:45

республика северная осетия - алания

скфо

республика северная осетия - алания

мсп банк

экономика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МСП Банк в январе-октябре 2020 года предоставил субъектам малого и среднего предпринимательства в Северо-Кавказском федеральном округе кредитно-гарантийную поддержку на сумму 10,4 миллиона рублей, сообщил заместитель председателя правления банка Арсан Демельханов.Он выступил в субботу в Беслане на совещании по перечню мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии, которое прошло с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и главы республики Вячеслава Битарова."За 2020 год мы уже выдали кредиты и гарантии субъектам МСП в СКФО на 10,4 миллиарда рублей. А план на год у нас был 9 миллиардов 663 миллиона. У нас есть еще два месяца, и мы увеличим плановый показатель. Хотя мы его уже достигли в абсолютных числах на 116%", - привели в пресс-службе банка слова Демельханова.Кроме того, МСП Банк в рамках госпрограмм сохранения занятости и возобновления деятельности оказал поддержку субъектам МСП округа, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции, на общую сумму более 250 миллионов рублей.Он напомнил, что поддержка субъектов МСП со стороны банка осуществляется через Центры консультирования предпринимателей, открытые по поручению правительства к сентябрю 2019 года во всех субъектах округа. Центры интегрированы с другими органами поддержки субъектов МСП, в частности, с региональными гарантийными организациями и центрами "Мой бизнес". Так, Центр консультирования предпринимателей МСП Банка в Северной Осетии функционирует с августа 2019 года.Как подчеркнул на совещании глава Минэкономразвития, правительство по поручению президента РФ наращивает усилия по развитию Северного Кавказа. "Мы сейчас можем сделать существенный рывок, потому что условия для поступательного развития созданы", - цитирует слова Решетникова пресс-служба ведомства."На следующий год нам удалось добиться существенного увеличения по многим статьям финансирования Северного Кавказа, в первую очередь, по финансированию туризма", - сообщил Решетников. Так, напомнил он, на реализацию всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", который должен стать якорным проектом для Северной Осетии, на ближайшие три года предусмотрено 6,4 миллиарда рублей."У нас есть четкое понимание того, как планы по развитию республики повлияют на экономику и повысят качество жизни наших граждан. Это стратегическая цель, которую Северная Осетия должна достичь. Уверен, что это реально благодаря неослабному вниманию и постоянной помощи руководства нашей страны", – сказал, в свою очередь, Битаров, слова которого приводит пресс-служба главы Северной Осетии.

https://ria.ru/20201029/kredity-1582173946.html

https://ria.ru/20201029/bank-1582151154.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скфо, республика северная осетия - алания, мсп банк, экономика