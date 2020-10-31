https://ria.ru/20201031/pozhar-1582430711.html

Власти Челябинска опровергли сообщения о смерти пациентов после пожара

Власти Челябинска опровергли сообщения о смерти пациентов после пожара

Информация о смерти двух пациентов после пожара в поликлинике в Челябинске не соответствует действительности, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:25

2020-10-31T12:25

2020-10-31T12:31

взрыв в челябинской поликлинике

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Информация о смерти двух пациентов после пожара в поликлинике в Челябинске не соответствует действительности, сообщила пресс-служба городской администрации.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной. Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров.В СМИ в субботу появились сообщения о смерти двух пациентов при эвакуации из поликлиники."Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Там добавляется, что при транспортировке ни одному пациенту не стало хуже.Минздрав региона также сообщал, что пострадавших и погибших нет. На данный момент 158 пациентов перераспределены по госпитальным базам, в первую очередь перевезли тяжелых кислородозависимых пациентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582430322.html

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, челябинск, происшествия