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Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
Мать четверых детей, погибших при пожаре в деревне в Кировской области, обнаружили у подруги, она не смогла объяснить, почему оставила малышей одних, сообщает... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T08:37
2020-10-31T08:37
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Мать четверых детей, погибших при пожаре в деревне в Кировской области, обнаружили у подруги, она не смогла объяснить, почему оставила малышей одних, сообщает пресс-служба правительства региона.Информация о том, что в деревне Ложкари Юрьянского района на улице Исаковская произошел пожар в многоквартирном жилом доме, поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в пятницу в 18.20. В результате пожара в помещении комнаты обгорели стены на площади девять квадратных метров. Погибли четверо детей от восьми месяцев до четырех лет. Дети были дома одни."После пожара маму погибших детей нашли у подруги. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла", - говорится в сообщении.Отмечается, что мать погибших детей 1996 года рождения, отец – 1998 года рождения. Погибшие дети – четверо мальчиков: 2016, 2017, 2018, 2020 годов рождения. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: антисанитарные условия в квартире, отсутствие продуктов питания и постоянных заработков у родителей. Органы соцзащиты ежемесячно посещали семью.По данным властей, с семьей проводили профилактическую работу, органы соцзащиты оказывали продуктовую помощь, приносили одежду, были приобретены кроватки для детей.СК проводит доследственную проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. Органы прокуратуры также проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
https://ria.ru/20201030/pozhar-1582379338.html
https://ria.ru/20201026/pozhar-1581648047.html
кировская область
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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги

08:37 31.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Мать четверых детей, погибших при пожаре в деревне в Кировской области, обнаружили у подруги, она не смогла объяснить, почему оставила малышей одних, сообщает пресс-служба правительства региона.
Информация о том, что в деревне Ложкари Юрьянского района на улице Исаковская произошел пожар в многоквартирном жилом доме, поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в пятницу в 18.20. В результате пожара в помещении комнаты обгорели стены на площади девять квадратных метров. Погибли четверо детей от восьми месяцев до четырех лет. Дети были дома одни.
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"После пожара маму погибших детей нашли у подруги. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мать погибших детей 1996 года рождения, отец – 1998 года рождения. Погибшие дети – четверо мальчиков: 2016, 2017, 2018, 2020 годов рождения. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: антисанитарные условия в квартире, отсутствие продуктов питания и постоянных заработков у родителей. Органы соцзащиты ежемесячно посещали семью.
"В ходе последней проверки было установлено, что отец находился на заработках в Казани, часть детей была устроена в детский сад, который они посещали на несколько часов в день. Продукты питания в это время у семьи были, алкоголь в квартире отсутствовал", - подчеркивается в сообщении.
По данным властей, с семьей проводили профилактическую работу, органы соцзащиты оказывали продуктовую помощь, приносили одежду, были приобретены кроватки для детей.
СК проводит доследственную проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. Органы прокуратуры также проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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