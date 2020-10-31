https://ria.ru/20201031/pozhar-1582407510.html

Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги

Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги

Мать четверых детей, погибших при пожаре в деревне в Кировской области, обнаружили у подруги, она не смогла объяснить, почему оставила малышей одних, сообщает... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T08:37

2020-10-31T08:37

2020-10-31T08:37

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Мать четверых детей, погибших при пожаре в деревне в Кировской области, обнаружили у подруги, она не смогла объяснить, почему оставила малышей одних, сообщает пресс-служба правительства региона.Информация о том, что в деревне Ложкари Юрьянского района на улице Исаковская произошел пожар в многоквартирном жилом доме, поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в пятницу в 18.20. В результате пожара в помещении комнаты обгорели стены на площади девять квадратных метров. Погибли четверо детей от восьми месяцев до четырех лет. Дети были дома одни."После пожара маму погибших детей нашли у подруги. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла", - говорится в сообщении.Отмечается, что мать погибших детей 1996 года рождения, отец – 1998 года рождения. Погибшие дети – четверо мальчиков: 2016, 2017, 2018, 2020 годов рождения. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: антисанитарные условия в квартире, отсутствие продуктов питания и постоянных заработков у родителей. Органы соцзащиты ежемесячно посещали семью.По данным властей, с семьей проводили профилактическую работу, органы соцзащиты оказывали продуктовую помощь, приносили одежду, были приобретены кроватки для детей.СК проводит доследственную проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. Органы прокуратуры также проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

https://ria.ru/20201030/pozhar-1582379338.html

https://ria.ru/20201026/pozhar-1581648047.html

кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия