https://ria.ru/20201031/pozhar-1582372910.html
В Тамбовской области мужчина едва не сжег заживо жену и троих детей
В Тамбовской области мужчина едва не сжег заживо жену и троих детей
В Котовске Тамбовской области местный житель после ссоры подпалил дом, где находились его жена и трое детей — семи, десяти и 12 лет. Владимир И. сначала угрожал РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T08:00
2020-10-31T08:00
2020-10-31T08:00
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
котовск
общество
происшествия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Котовске Тамбовской области местный житель после ссоры подпалил дом, где находились его жена и трое детей — семи, десяти и 12 лет. Владимир И. сначала угрожал супруге на словах, потом схватил канистру с бензином. Знакомые семьи утверждают: таким радикальным способом он хотел заставить жену сделать аборт. Сразу после случившегося поджигатель подался в бега. Поймали его только спустя сутки."Набросился с топором"Возгорание произошло в ночь с 28 на 29 октября. Владимир пришел домой сильно пьяный, стал выговаривать супруге Вере за то, что она якобы плохо следит за детьми. "Кричал, угрожал. Затем схватил бутылку с чем-то горючим, плеснул на дочь, облил мебель, поджег, — восстанавливает хронологию событий мать пострадавшей Галина Дмитриевна. — Все запылало мгновенно".На траве у обуглившегося строения до сих пор можно разглядеть пятна крови. По словам бабушки, мать с детьми поранились при эвакуации. Погорельцы выжили только благодаря старшей сестре. В критический момент двенадцатилетняя девочка додумалась выбить стекло. "Все полезли в оконный проем. Вера застряла. Тогда уже Владимир начал их вытаскивать. Видимо, понял, что натворил".Правда, к тому моменту, как к месту происшествия приехали оперативники, он скрылся. Искали его сутки — на задержание ориентировали весь личный состав тамбовской полиции. Обнаружили поджигателя утром 30 октября в заброшенном доме дачного кооператива. "Он сразу принялся убеждать следователей, что не хотел причинить жене и детям вред. Хотя не в первый раз ей угрожал", — плачет Галина Дмитриевна.По ее словам, Владимир и Вера вместе двенадцать лет. Но семейная жизнь была далека от идеала. Муж избивал супругу. "Года два назад я заметила у дочери синяки, — вспоминает пенсионерка. — Она уверяла, что просто ударилась. Только потом призналась: Володя побил. Тогда он на нее с топором накинулся. Я ее уговаривала уйти. Вера возражала: мол, куда ей с тремя детьми".Скандалы в семье были регулярными. Владимир то упрекал жену, что она плохо следит за детьми, то подозревал в неверности. В последний раз, по словам пенсионерки, он угрожал супруге 20 июля. "Я даже в полицию звонила. Но надо мной только посмеялись", — утверждает Галина Дмитриевна. И добавляет: в прошлом месяце Вера все же решилась подать на развод. "Брак должны были расторгнуть 3 ноября"."Как я могу его убить?"В пожаре наиболее серьезные травмы получила Вера — у нее порезы и ожоги 60 процентов тела. У детей — по 30 процентов. "Дочь в сознании, все помнит, может говорить. Но она потеряла ребенка — была на четвертом месяце".Знакомые пострадавшей уверяют: именно беременность и привела к конфликту. Якобы когда Владимир узнал, что жена ждет четвертого, потребовал сделать аборт. Вера отказалась. "Она всем говорила, что хочет родить для себя".Галина Дмитриевна об этой версии не слышала. Но об аборте с дочерью тоже беседовала. "Вера сказала, что никогда на такое не пойдет. "Мам, ты что, у ребенка ведь уже и ручки, и ножки есть".Дом, в котором произошел пожар, семья приобрела на материнский капитал. Две комнаты, небольшая кухня — вот и все хозяйство. Но Вера с детьми и этому были рады. Ведь прежде ютились в общежитии.Сейчас от деревянного строения остались только стены и крыша. Где после выписки будут жить пострадавшие, бабушка не знает: "Я, конечно, предложу им пойти ко мне. Но сама — в одной комнате. Да и ту снимаю". По ее словам, в администрации города для внуков выдали канцтовары, школьную форму, одежду. "Явно не то, в чем дети будут нуждаться после выписки из больницы"."Жилье предоставим"В администрации Котовска РИА Новости заверили: погорельцам окажут всю необходимую помощь. "Сейчас проводится оценка состояния дома — скорее всего, его признают непригодным для проживания. В этом случае семье предоставят квартиру".Кроме того, глава Котовска Алексей Плахотников подписал распоряжение о выделении семье пятидесяти тысяч рублей. Деньги собирают и депутаты горсовета. "Но эти средства мы передадим не бабушке, а самой Вере, как только ее состояние стабилизируется", — уточнили в пресс-службе горадминистрации.СУ СК по Тамбовской области возбудило уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Поджигателю грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Галина Дмитриевна переживает, что зять может уйти от наказания. "На суде скажет: спасал детей, все произошло случайно. Он ведь даже газ в доме перекрыл". Но пенсионерка намерена настаивать на самом суровом приговоре.Отметим, что в полиции информацию о домашнем насилии в семье И. не подтвердили. Подозреваемый, добавили в ведомстве, ранее был неоднократно судим, в последнее время находился на профилактическом контроле. Сотрудники регулярно навещали его по месту жительства и не слышали от жены жалоб на побои или угрозы.
https://ria.ru/20191023/1560101372.html
https://ria.ru/20200502/1570762622.html
https://ria.ru/20200124/1563809578.html
тамбовская область
котовск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, котовск, общество, происшествия
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Котовске Тамбовской области местный житель после ссоры подпалил дом, где находились его жена и трое детей — семи, десяти и 12 лет. Владимир И. сначала угрожал супруге на словах, потом схватил канистру с бензином. Знакомые семьи утверждают: таким радикальным способом он хотел заставить жену сделать аборт. Сразу после случившегося поджигатель подался в бега. Поймали его только спустя сутки.
"Набросился с топором"
Возгорание произошло в ночь с 28 на 29 октября. Владимир пришел домой сильно пьяный, стал выговаривать супруге Вере за то, что она якобы плохо следит за детьми. "Кричал, угрожал. Затем схватил бутылку с чем-то горючим, плеснул на дочь, облил мебель, поджег, — восстанавливает хронологию событий мать пострадавшей Галина Дмитриевна. — Все запылало мгновенно".
На траве у обуглившегося строения до сих пор можно разглядеть пятна крови. По словам бабушки, мать с детьми поранились при эвакуации. Погорельцы выжили только благодаря старшей сестре. В критический момент двенадцатилетняя девочка додумалась выбить стекло. "Все полезли в оконный проем. Вера застряла. Тогда уже Владимир начал их вытаскивать. Видимо, понял, что натворил".
Правда, к тому моменту, как к месту происшествия приехали оперативники, он скрылся. Искали его сутки — на задержание ориентировали весь личный состав тамбовской полиции. Обнаружили поджигателя утром 30 октября в заброшенном доме дачного кооператива. "Он сразу принялся убеждать следователей, что не хотел причинить жене и детям вред. Хотя не в первый раз ей угрожал", — плачет Галина Дмитриевна.
По ее словам, Владимир и Вера вместе двенадцать лет. Но семейная жизнь была далека от идеала. Муж избивал супругу. "Года два назад я заметила у дочери синяки, — вспоминает пенсионерка. — Она уверяла, что просто ударилась. Только потом призналась: Володя побил. Тогда он на нее с топором накинулся. Я ее уговаривала уйти. Вера возражала: мол, куда ей с тремя детьми".
Скандалы в семье были регулярными. Владимир то упрекал жену, что она плохо следит за детьми, то подозревал в неверности. В последний раз, по словам пенсионерки, он угрожал супруге 20 июля. "Я даже в полицию звонила. Но надо мной только посмеялись", — утверждает Галина Дмитриевна. И добавляет: в прошлом месяце Вера все же решилась подать на развод. "Брак должны были расторгнуть 3 ноября".
"Как я могу его убить?"
В пожаре наиболее серьезные травмы получила Вера — у нее порезы и ожоги 60 процентов тела. У детей — по 30 процентов. "Дочь в сознании, все помнит, может говорить. Но она потеряла ребенка — была на четвертом месяце".
Знакомые пострадавшей уверяют: именно беременность и привела к конфликту. Якобы когда Владимир узнал, что жена ждет четвертого, потребовал сделать аборт. Вера отказалась. "Она всем говорила, что хочет родить для себя".
Галина Дмитриевна об этой версии не слышала. Но об аборте с дочерью тоже беседовала. "Вера сказала, что никогда на такое не пойдет. "Мам, ты что, у ребенка ведь уже и ручки, и ножки есть".
Дом, в котором произошел пожар, семья приобрела на материнский капитал. Две комнаты, небольшая кухня — вот и все хозяйство. Но Вера с детьми и этому были рады. Ведь прежде ютились в общежитии.
Сейчас от деревянного строения остались только стены и крыша. Где после выписки будут жить пострадавшие, бабушка не знает: "Я, конечно, предложу им пойти ко мне. Но сама — в одной комнате. Да и ту снимаю". По ее словам, в администрации города для внуков выдали канцтовары, школьную форму, одежду. "Явно не то, в чем дети будут нуждаться после выписки из больницы".
"Жилье предоставим"
В администрации Котовска РИА Новости заверили: погорельцам окажут всю необходимую помощь. "Сейчас проводится оценка состояния дома — скорее всего, его признают непригодным для проживания. В этом случае семье предоставят квартиру".
Кроме того, глава Котовска Алексей Плахотников подписал распоряжение о выделении семье пятидесяти тысяч рублей. Деньги собирают и депутаты горсовета. "Но эти средства мы передадим не бабушке, а самой Вере, как только ее состояние стабилизируется", — уточнили в пресс-службе горадминистрации.
СУ СК по Тамбовской области возбудило уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Поджигателю грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Галина Дмитриевна переживает, что зять может уйти от наказания. "На суде скажет: спасал детей, все произошло случайно. Он ведь даже газ в доме перекрыл". Но пенсионерка намерена настаивать на самом суровом приговоре.
Отметим, что в полиции информацию о домашнем насилии в семье И. не подтвердили. Подозреваемый, добавили в ведомстве, ранее был неоднократно судим, в последнее время находился на профилактическом контроле. Сотрудники регулярно навещали его по месту жительства и не слышали от жены жалоб на побои или угрозы.