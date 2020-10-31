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В Тамбовской области мужчина едва не сжег заживо жену и троих детей
В Тамбовской области мужчина едва не сжег заживо жену и троих детей
В Котовске Тамбовской области местный житель после ссоры подпалил дом, где находились его жена и трое детей — семи, десяти и 12 лет. Владимир И. сначала угрожал РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T08:00
2020-10-31T08:00
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
котовск
общество
происшествия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Котовске Тамбовской области местный житель после ссоры подпалил дом, где находились его жена и трое детей — семи, десяти и 12 лет. Владимир И. сначала угрожал супруге на словах, потом схватил канистру с бензином. Знакомые семьи утверждают: таким радикальным способом он хотел заставить жену сделать аборт. Сразу после случившегося поджигатель подался в бега. Поймали его только спустя сутки."Набросился с топором"Возгорание произошло в ночь с 28 на 29 октября. Владимир пришел домой сильно пьяный, стал выговаривать супруге Вере за то, что она якобы плохо следит за детьми. "Кричал, угрожал. Затем схватил бутылку с чем-то горючим, плеснул на дочь, облил мебель, поджег, — восстанавливает хронологию событий мать пострадавшей Галина Дмитриевна. — Все запылало мгновенно".На траве у обуглившегося строения до сих пор можно разглядеть пятна крови. По словам бабушки, мать с детьми поранились при эвакуации. Погорельцы выжили только благодаря старшей сестре. В критический момент двенадцатилетняя девочка додумалась выбить стекло. "Все полезли в оконный проем. Вера застряла. Тогда уже Владимир начал их вытаскивать. Видимо, понял, что натворил".Правда, к тому моменту, как к месту происшествия приехали оперативники, он скрылся. Искали его сутки — на задержание ориентировали весь личный состав тамбовской полиции. Обнаружили поджигателя утром 30 октября в заброшенном доме дачного кооператива. "Он сразу принялся убеждать следователей, что не хотел причинить жене и детям вред. Хотя не в первый раз ей угрожал", — плачет Галина Дмитриевна.По ее словам, Владимир и Вера вместе двенадцать лет. Но семейная жизнь была далека от идеала. Муж избивал супругу. "Года два назад я заметила у дочери синяки, — вспоминает пенсионерка. — Она уверяла, что просто ударилась. Только потом призналась: Володя побил. Тогда он на нее с топором накинулся. Я ее уговаривала уйти. Вера возражала: мол, куда ей с тремя детьми".Скандалы в семье были регулярными. Владимир то упрекал жену, что она плохо следит за детьми, то подозревал в неверности. В последний раз, по словам пенсионерки, он угрожал супруге 20 июля. "Я даже в полицию звонила. Но надо мной только посмеялись", — утверждает Галина Дмитриевна. И добавляет: в прошлом месяце Вера все же решилась подать на развод. "Брак должны были расторгнуть 3 ноября"."Как я могу его убить?"В пожаре наиболее серьезные травмы получила Вера — у нее порезы и ожоги 60 процентов тела. У детей — по 30 процентов. "Дочь в сознании, все помнит, может говорить. Но она потеряла ребенка — была на четвертом месяце".Знакомые пострадавшей уверяют: именно беременность и привела к конфликту. Якобы когда Владимир узнал, что жена ждет четвертого, потребовал сделать аборт. Вера отказалась. "Она всем говорила, что хочет родить для себя".Галина Дмитриевна об этой версии не слышала. Но об аборте с дочерью тоже беседовала. "Вера сказала, что никогда на такое не пойдет. "Мам, ты что, у ребенка ведь уже и ручки, и ножки есть".Дом, в котором произошел пожар, семья приобрела на материнский капитал. Две комнаты, небольшая кухня — вот и все хозяйство. Но Вера с детьми и этому были рады. Ведь прежде ютились в общежитии.Сейчас от деревянного строения остались только стены и крыша. Где после выписки будут жить пострадавшие, бабушка не знает: "Я, конечно, предложу им пойти ко мне. Но сама — в одной комнате. Да и ту снимаю". По ее словам, в администрации города для внуков выдали канцтовары, школьную форму, одежду. "Явно не то, в чем дети будут нуждаться после выписки из больницы"."Жилье предоставим"В администрации Котовска РИА Новости заверили: погорельцам окажут всю необходимую помощь. "Сейчас проводится оценка состояния дома — скорее всего, его признают непригодным для проживания. В этом случае семье предоставят квартиру".Кроме того, глава Котовска Алексей Плахотников подписал распоряжение о выделении семье пятидесяти тысяч рублей. Деньги собирают и депутаты горсовета. "Но эти средства мы передадим не бабушке, а самой Вере, как только ее состояние стабилизируется", — уточнили в пресс-службе горадминистрации.СУ СК по Тамбовской области возбудило уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Поджигателю грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Галина Дмитриевна переживает, что зять может уйти от наказания. "На суде скажет: спасал детей, все произошло случайно. Он ведь даже газ в доме перекрыл". Но пенсионерка намерена настаивать на самом суровом приговоре.Отметим, что в полиции информацию о домашнем насилии в семье И. не подтвердили. Подозреваемый, добавили в ведомстве, ранее был неоднократно судим, в последнее время находился на профилактическом контроле. Сотрудники регулярно навещали его по месту жительства и не слышали от жены жалоб на побои или угрозы.
https://ria.ru/20191023/1560101372.html
https://ria.ru/20200502/1570762622.html
https://ria.ru/20200124/1563809578.html
тамбовская область
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жилье, следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, котовск, общество, происшествия

В Тамбовской области мужчина едва не сжег заживо жену и троих детей

08:00 31.10.2020
 
© Фото : СУСК РФ по Тамбовской областиПожар в городе Котовск, где погибла женщина и двое ее детей
Пожар в городе Котовск, где погибла женщина и двое ее детей - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : СУСК РФ по Тамбовской области
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Котовске Тамбовской области местный житель после ссоры подпалил дом, где находились его жена и трое детей — семи, десяти и 12 лет. Владимир И. сначала угрожал супруге на словах, потом схватил канистру с бензином. Знакомые семьи утверждают: таким радикальным способом он хотел заставить жену сделать аборт. Сразу после случившегося поджигатель подался в бега. Поймали его только спустя сутки.

"Набросился с топором"

Возгорание произошло в ночь с 28 на 29 октября. Владимир пришел домой сильно пьяный, стал выговаривать супруге Вере за то, что она якобы плохо следит за детьми. "Кричал, угрожал. Затем схватил бутылку с чем-то горючим, плеснул на дочь, облил мебель, поджег, — восстанавливает хронологию событий мать пострадавшей Галина Дмитриевна. — Все запылало мгновенно".
На траве у обуглившегося строения до сих пор можно разглядеть пятна крови. По словам бабушки, мать с детьми поранились при эвакуации. Погорельцы выжили только благодаря старшей сестре. В критический момент двенадцатилетняя девочка додумалась выбить стекло. "Все полезли в оконный проем. Вера застряла. Тогда уже Владимир начал их вытаскивать. Видимо, понял, что натворил".
© Фото : СУСК РФ по Тамбовской областиДом, пострадавший от пожара в городе Котовске
Пожар в городе Котовск, где погибла женщина и двое ее детей - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : СУСК РФ по Тамбовской области
Дом, пострадавший от пожара в городе Котовске
Правда, к тому моменту, как к месту происшествия приехали оперативники, он скрылся. Искали его сутки — на задержание ориентировали весь личный состав тамбовской полиции. Обнаружили поджигателя утром 30 октября в заброшенном доме дачного кооператива. "Он сразу принялся убеждать следователей, что не хотел причинить жене и детям вред. Хотя не в первый раз ей угрожал", — плачет Галина Дмитриевна.
По ее словам, Владимир и Вера вместе двенадцать лет. Но семейная жизнь была далека от идеала. Муж избивал супругу. "Года два назад я заметила у дочери синяки, — вспоминает пенсионерка. — Она уверяла, что просто ударилась. Только потом призналась: Володя побил. Тогда он на нее с топором накинулся. Я ее уговаривала уйти. Вера возражала: мол, куда ей с тремя детьми".
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Скандалы в семье были регулярными. Владимир то упрекал жену, что она плохо следит за детьми, то подозревал в неверности. В последний раз, по словам пенсионерки, он угрожал супруге 20 июля. "Я даже в полицию звонила. Но надо мной только посмеялись", — утверждает Галина Дмитриевна. И добавляет: в прошлом месяце Вера все же решилась подать на развод. "Брак должны были расторгнуть 3 ноября".

"Как я могу его убить?"

В пожаре наиболее серьезные травмы получила Вера — у нее порезы и ожоги 60 процентов тела. У детей — по 30 процентов. "Дочь в сознании, все помнит, может говорить. Но она потеряла ребенка — была на четвертом месяце".
Знакомые пострадавшей уверяют: именно беременность и привела к конфликту. Якобы когда Владимир узнал, что жена ждет четвертого, потребовал сделать аборт. Вера отказалась. "Она всем говорила, что хочет родить для себя".
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Галина Дмитриевна об этой версии не слышала. Но об аборте с дочерью тоже беседовала. "Вера сказала, что никогда на такое не пойдет. "Мам, ты что, у ребенка ведь уже и ручки, и ножки есть".
Дом, в котором произошел пожар, семья приобрела на материнский капитал. Две комнаты, небольшая кухня — вот и все хозяйство. Но Вера с детьми и этому были рады. Ведь прежде ютились в общежитии.
Сейчас от деревянного строения остались только стены и крыша. Где после выписки будут жить пострадавшие, бабушка не знает: "Я, конечно, предложу им пойти ко мне. Но сама — в одной комнате. Да и ту снимаю". По ее словам, в администрации города для внуков выдали канцтовары, школьную форму, одежду. "Явно не то, в чем дети будут нуждаться после выписки из больницы".

"Жилье предоставим"

В администрации Котовска РИА Новости заверили: погорельцам окажут всю необходимую помощь. "Сейчас проводится оценка состояния дома — скорее всего, его признают непригодным для проживания. В этом случае семье предоставят квартиру".
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Кроме того, глава Котовска Алексей Плахотников подписал распоряжение о выделении семье пятидесяти тысяч рублей. Деньги собирают и депутаты горсовета. "Но эти средства мы передадим не бабушке, а самой Вере, как только ее состояние стабилизируется", — уточнили в пресс-службе горадминистрации.
СУ СК по Тамбовской области возбудило уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Поджигателю грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Галина Дмитриевна переживает, что зять может уйти от наказания. "На суде скажет: спасал детей, все произошло случайно. Он ведь даже газ в доме перекрыл". Но пенсионерка намерена настаивать на самом суровом приговоре.
Отметим, что в полиции информацию о домашнем насилии в семье И. не подтвердили. Подозреваемый, добавили в ведомстве, ранее был неоднократно судим, в последнее время находился на профилактическом контроле. Сотрудники регулярно навещали его по месту жительства и не слышали от жены жалоб на побои или угрозы.
 
ЖильеСледственный комитет России (СК РФ)Тамбовская областьКотовскОбществоПроисшествия
 
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