https://ria.ru/20201031/ponarovskaya-1582416299.html

Певица Ирина Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд

Певица Ирина Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд

Певица Ирина Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд России, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:25

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2020-10-31T15:22

шоубиз

ирина понаровская

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Певица Ирина Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд России, сообщает "СтарХит".В пресс-службе Басманного районного суда Москвы пояснили, что 67-летняя артистка требует включить в ее трудовой стаж время работы в Краснодарской филармонии, где она выступала с августа 1982-го по апрель 1983 года.Ирина Понаровская — заслуженная артистка России. Наибольшую известность она получила во время выступлений в ВИА "Поющие гитары", где она была солисткой в 1971-1976 годах.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина понаровская