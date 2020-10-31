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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582423881.html
МИД прокомментировал запрос Пашиняна о консультациях в сфере безопасности
МИД прокомментировал запрос Пашиняна о консультациях в сфере безопасности
Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении, заявили в МИД. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T11:25
2020-10-31T14:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении, заявили в МИД.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян официально попросил президента России Владимира Путина провести "незамедлительные консультации" по вопросу "рода и размера помощи", которую Россия могла бы оказать республике на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.В дипведомстве подчеркнули, что позиция Москвы соответствует положениям данного договора.Дипломаты также призвали все стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и вернуться к переговорам.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции — члена НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582413444.html
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582400504.html
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ереван, армения, в мире

МИД прокомментировал запрос Пашиняна о консультациях в сфере безопасности

11:25 31.10.2020 (обновлено: 14:06 31.10.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении, заявили в МИД.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян официально попросил президента России Владимира Путина провести "незамедлительные консультации" по вопросу "рода и размера помощи", которую Россия могла бы оказать республике на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.
Мужчине в своем доме, пострадавшем в результате обстрела города Шуша - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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В дипведомстве подчеркнули, что позиция Москвы соответствует положениям данного договора.

"Ряд статей этого договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга", — напомнили в МИД.

Дипломаты также призвали все стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и вернуться к переговорам.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции — члена НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
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