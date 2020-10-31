https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582423881.html

МИД прокомментировал запрос Пашиняна о консультациях в сфере безопасности

МИД прокомментировал запрос Пашиняна о консультациях в сфере безопасности

Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении, заявили в МИД. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T11:25

2020-10-31T11:25

2020-10-31T14:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении, заявили в МИД.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян официально попросил президента России Владимира Путина провести "незамедлительные консультации" по вопросу "рода и размера помощи", которую Россия могла бы оказать республике на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.В дипведомстве подчеркнули, что позиция Москвы соответствует положениям данного договора.Дипломаты также призвали все стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и вернуться к переговорам.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции — члена НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201031/karabakh-1582413444.html

https://ria.ru/20201031/karabakh-1582400504.html

ереван

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ереван, армения, в мире