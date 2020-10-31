https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582423881.html
МИД прокомментировал запрос Пашиняна о консультациях в сфере безопасности
МИД прокомментировал запрос Пашиняна о консультациях в сфере безопасности
Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении, заявили в МИД. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T11:25
2020-10-31T11:25
2020-10-31T14:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871400_0:70:3072:1798_1400x0_80_0_0_98d04ac5a4225dcd61a8ae5696d6b760.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении, заявили в МИД.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян официально попросил президента России Владимира Путина провести "незамедлительные консультации" по вопросу "рода и размера помощи", которую Россия могла бы оказать республике на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.В дипведомстве подчеркнули, что позиция Москвы соответствует положениям данного договора.Дипломаты также призвали все стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и вернуться к переговорам.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции — члена НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582413444.html
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582400504.html
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871400_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2043be32c3d22329d313ae5bad89d078.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, армения, в мире