https://ria.ru/20201031/park-1582343299.html

В Великобритании открылся первый в мире парк ежей

В Великобритании открылся первый в мире парк ежей

На одном из курортов в Великобритании открылся первый в мире парк ежей, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T02:09

2020-10-31T02:09

2020-10-31T06:18

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На одном из курортов в Великобритании открылся первый в мире парк ежей, сообщает Lonely Planet.Впервые в истории эти зверьки в Великобритании были добавлены в список исчезающих видов, а их популяция, по оценкам ученых, сократилась на 98 процентов. В это время года ежи впадают в спячку и зачастую становятся легкой добычей для диких животных и даже для людей. Цель парка — создавать безопасные и уютные домики для этих животных. Также на курорте будут рассказывать, как можно помочь ежам. Например, делать собственные "отели" для их спячки, воздерживаться от использования пестицидов и проверять высокую траву перед ее скашиванием.Кэти Саут, соучредитель Центра спасения и реабилитации ежей, рассказала, что, например, кострище может показаться зверьку, ищущему теплое, сухое и защищенное место, идеальным вариантом для спячки. Поэтому перед тем как снова разжечь огонь, очень важно убедиться, что там нет этих животных.

https://ria.ru/20200222/1565078911.html

великобритания

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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