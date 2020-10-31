https://ria.ru/20201031/park-1582343299.html
В Великобритании открылся первый в мире парк ежей
В Великобритании открылся первый в мире парк ежей
На одном из курортов в Великобритании открылся первый в мире парк ежей, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T02:09
2020-10-31T02:09
2020-10-31T06:18
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На одном из курортов в Великобритании открылся первый в мире парк ежей, сообщает Lonely Planet.Впервые в истории эти зверьки в Великобритании были добавлены в список исчезающих видов, а их популяция, по оценкам ученых, сократилась на 98 процентов. В это время года ежи впадают в спячку и зачастую становятся легкой добычей для диких животных и даже для людей. Цель парка — создавать безопасные и уютные домики для этих животных. Также на курорте будут рассказывать, как можно помочь ежам. Например, делать собственные "отели" для их спячки, воздерживаться от использования пестицидов и проверять высокую траву перед ее скашиванием.Кэти Саут, соучредитель Центра спасения и реабилитации ежей, рассказала, что, например, кострище может показаться зверьку, ищущему теплое, сухое и защищенное место, идеальным вариантом для спячки. Поэтому перед тем как снова разжечь огонь, очень важно убедиться, что там нет этих животных.
https://ria.ru/20200222/1565078911.html
великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, великобритания
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
На одном из курортов в Великобритании открылся первый в мире парк ежей, сообщает
Lonely Planet.
Впервые в истории эти зверьки в Великобритании были добавлены в список исчезающих видов, а их популяция, по оценкам ученых, сократилась на 98 процентов.
В это время года ежи впадают в спячку и зачастую становятся легкой добычей для диких животных и даже для людей. Цель парка — создавать безопасные и уютные домики для этих животных.
Также на курорте будут рассказывать, как можно помочь ежам. Например, делать собственные "отели" для их спячки, воздерживаться от использования пестицидов и проверять высокую траву перед ее скашиванием.
Кэти Саут, соучредитель Центра спасения и реабилитации ежей, рассказала, что, например, кострище может показаться зверьку, ищущему теплое, сухое и защищенное место, идеальным вариантом для спячки. Поэтому перед тем как снова разжечь огонь, очень важно убедиться, что там нет этих животных.