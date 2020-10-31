https://ria.ru/20201031/ostapenko-1582445469.html

Глава Минздрава Крыма стал волонтером в госпитале для больных COVID-19

Глава Минздрава Крыма стал волонтером в госпитале для больных COVID-19

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко приступил к работе добровольцем в инфекционном госпитале Симферополя, где принимают заразившихся... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T14:35

2020-10-31T14:35

2020-10-31T14:35

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

олег остапенко

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко приступил к работе добровольцем в инфекционном госпитале Симферополя, где принимают заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава."В первую смену в "красной зоне", с 00:00 до 08:00 31 октября министр содействовал медицинским работникам, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией в приемном покое, отделении реанимации, в том числе в части мониторинга состояния пациентов", - говорится в сообщении.По словам Остапенко, если медицинские работники и волонтеры объединятся, и, подставив друг другу плечо, будут сообща бороться с новой коронавирусной инфекцией, то смогут добиться отличных результатов и справиться с поставленными задачами.По его словам, на данный момент только в системе оказания амбулаторной помощи в республике задействовано более 500 добровольцев."Я благодарен всем медицинским работникам и волонтерам за самоотверженный труд", - сказал Остапенко.Министр подчеркнул, что работает на добровольных началах, не получая за это вознаграждение. При этом работа в инфекционном госпитале не является помехой для основной деятельности в должности министра, так как в госпитале он трудится с 00:00 и до 08:00, а также в выходные и праздничные дни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581874151.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, олег остапенко, симферополь, республика крым, общество