https://ria.ru/20201031/oez-1582427855.html

Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон

Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) во Владимирской и Московской областях, сообщается... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:03

2020-10-31T12:03

2020-10-31T14:11

михаил мишустин

московская область (подмосковье)

владимирская область

экономика

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) во Владимирской и Московской областях, сообщается на сайте кабмина.Так, в Ковровском районе Владимирской области откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа "Доброград-1". Там планируют разместить предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения. Ожидается, что запуск ОЭЗ поможет создать более 500 рабочих мест и привлечет в регион около 2,6 миллиарда рублей инвестиций.В городском округе Домодедово Московской области будет сформирована ОЭЗ "Максимиха". Здесь предполагается реализовать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр. К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объем инвестиций — около десяти миллиардов рублей.Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Преимущества работы в ОЭЗ — возможность получить налоговые льготы и таможенные преференции, а также снизить ставку аренды.Всего в России функционируют 33 ОЭЗ (15 промышленно-производственных, семь технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и одна портовая). По данным Минпромторга, за 15 лет работы в зонах зарегистрировались порядка 800 резидентов, в том числе 144 компании с иностранным капиталом из 41 страны. Общий объем заявленных инвестиций составил более триллиона рублей.

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https://ria.ru/20201002/krasnoyarsk-1578105177.html

https://ria.ru/20201019/maksimikha-1580550884.html

московская область (подмосковье)

владимирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, московская область (подмосковье), владимирская область, экономика