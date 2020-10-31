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Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон
Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) во Владимирской и Московской областях, сообщается... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:03
2020-10-31T14:11
михаил мишустин
московская область (подмосковье)
владимирская область
экономика
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) во Владимирской и Московской областях, сообщается на сайте кабмина.Так, в Ковровском районе Владимирской области откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа "Доброград-1". Там планируют разместить предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения. Ожидается, что запуск ОЭЗ поможет создать более 500 рабочих мест и привлечет в регион около 2,6 миллиарда рублей инвестиций.В городском округе Домодедово Московской области будет сформирована ОЭЗ "Максимиха". Здесь предполагается реализовать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр. К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объем инвестиций — около десяти миллиардов рублей.Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Преимущества работы в ОЭЗ — возможность получить налоговые льготы и таможенные преференции, а также снизить ставку аренды.Всего в России функционируют 33 ОЭЗ (15 промышленно-производственных, семь технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и одна портовая). По данным Минпромторга, за 15 лет работы в зонах зарегистрировались порядка 800 резидентов, в том числе 144 компании с иностранным капиталом из 41 страны. Общий объем заявленных инвестиций составил более триллиона рублей.
https://ria.ru/20201016/reyting-1580078436.html
https://ria.ru/20201002/krasnoyarsk-1578105177.html
https://ria.ru/20201019/maksimikha-1580550884.html
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михаил мишустин, московская область (подмосковье), владимирская область, экономика

Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон

12:03 31.10.2020 (обновлено: 14:11 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) во Владимирской и Московской областях, сообщается на сайте кабмина.
Так, в Ковровском районе Владимирской области откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа "Доброград-1". Там планируют разместить предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения.
Логотип технополиса Москва - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 11:15Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
"Технополис "Москва" стал лучшим в шести номинациях мирового рейтинга ОЭЗ
Ожидается, что запуск ОЭЗ поможет создать более 500 рабочих мест и привлечет в регион около 2,6 миллиарда рублей инвестиций.
В городском округе Домодедово Московской области будет сформирована ОЭЗ "Максимиха". Здесь предполагается реализовать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр.
К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объем инвестиций — около десяти миллиардов рублей.
Посетители Красноярского экономического форума 2019 в Международном выставочно-деловом центре Сибирь - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 13:30
В России появится новая особая экономическая зона
Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Преимущества работы в ОЭЗ — возможность получить налоговые льготы и таможенные преференции, а также снизить ставку аренды.
Всего в России функционируют 33 ОЭЗ (15 промышленно-производственных, семь технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и одна портовая). По данным Минпромторга, за 15 лет работы в зонах зарегистрировались порядка 800 резидентов, в том числе 144 компании с иностранным капиталом из 41 страны. Общий объем заявленных инвестиций составил более триллиона рублей.
ОЭЗ Максимиха - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 20:10Новости Подмосковья
В подмосковной ОЭЗ "Максимиха" создадут более 5 тысяч рабочих мест
 
Михаил МишустинМосковская область (Подмосковье)Владимирская областьЭкономика
 
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