Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон
12:03 31.10.2020 (обновлено: 14:11 31.10.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) во Владимирской и Московской областях, сообщается на сайте кабмина.
Так, в Ковровском районе Владимирской области откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа "Доброград-1". Там планируют разместить предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения.
Ожидается, что запуск ОЭЗ поможет создать более 500 рабочих мест и привлечет в регион около 2,6 миллиарда рублей инвестиций.
В городском округе Домодедово Московской области будет сформирована ОЭЗ "Максимиха". Здесь предполагается реализовать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр.
К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объем инвестиций — около десяти миллиардов рублей.
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Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Преимущества работы в ОЭЗ — возможность получить налоговые льготы и таможенные преференции, а также снизить ставку аренды.
Всего в России функционируют 33 ОЭЗ (15 промышленно-производственных, семь технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и одна портовая). По данным Минпромторга, за 15 лет работы в зонах зарегистрировались порядка 800 резидентов, в том числе 144 компании с иностранным капиталом из 41 страны. Общий объем заявленных инвестиций составил более триллиона рублей.