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Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина"
Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина"
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал оскорблением даже намек на то, что президент Владимир Путин может стоять за убийством человека. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T01:31
2020-10-31T01:51
россия
василий небензя
владимир путин
оон
в мире
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ООН, 31 окт — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал оскорблением даже намек на то, что президент Владимир Путин может стоять за убийством человека.На пресс-конференции корреспондент CNN спросил его, "почему так много оппонентов президента Путина застрелены или отравлены".По словам дипломата, "даже предположить такое просто невозможно, невообразимо"."Но мы слышим много таких вещей. Широкая общественность инфицирована, к сожалению, этим вирусом и может легко поверить, читая New York Times день за днем, будто бы президент Путин проводит закрытые встречи по четвергам для того, чтобы выбрать кого-то своей целью. Это такая чушь, что она даже не достойна комментирования. Но, к сожалению, это появляется в серьезных СМИ, в частности в США", — указал постпред.Однако, подобные заявления появляются в серьезных СМИ, в частности американских, с сожалением констатировал Небензя. По его мнению, современный мир можно охарактеризовать девизом "Мир после правды".
https://ria.ru/20201006/ozkho-1578338999.html
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россия, василий небензя, владимир путин, оон, в мире

Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина"

01:31 31.10.2020 (обновлено: 01:51 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
ООН, 31 окт — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал оскорблением даже намек на то, что президент Владимир Путин может стоять за убийством человека.
На пресс-конференции корреспондент CNN спросил его, "почему так много оппонентов президента Путина застрелены или отравлены".

"Много вещей происходит в мире. Людей убивают, в том числе политиков. Так или иначе, никто огульно не обвиняет лидера той страны, где политика убивают, в том, что этот лидер отдал приказ совершить то или иное убийство. <...> Для меня даже намек на то, что президент Путин стоит за приказом или указанием убить того или иного человека, является оскорблением", — сказал Небензя.

По словам дипломата, "даже предположить такое просто невозможно, невообразимо".
"Но мы слышим много таких вещей. Широкая общественность инфицирована, к сожалению, этим вирусом и может легко поверить, читая New York Times день за днем, будто бы президент Путин проводит закрытые встречи по четвергам для того, чтобы выбрать кого-то своей целью. Это такая чушь, что она даже не достойна комментирования. Но, к сожалению, это появляется в серьезных СМИ, в частности в США", — указал постпред.
Однако, подобные заявления появляются в серьезных СМИ, в частности американских, с сожалением констатировал Небензя. По его мнению, современный мир можно охарактеризовать девизом "Мир после правды".
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РоссияВасилий НебензяВладимир ПутинООНВ мире
 
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