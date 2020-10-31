https://ria.ru/20201031/nebenzya-1582398582.html

Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина"

Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина"

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал оскорблением даже намек на то, что президент Владимир Путин может стоять за убийством человека. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T01:31

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россия

василий небензя

владимир путин

оон

в мире

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ООН, 31 окт — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал оскорблением даже намек на то, что президент Владимир Путин может стоять за убийством человека.На пресс-конференции корреспондент CNN спросил его, "почему так много оппонентов президента Путина застрелены или отравлены".По словам дипломата, "даже предположить такое просто невозможно, невообразимо"."Но мы слышим много таких вещей. Широкая общественность инфицирована, к сожалению, этим вирусом и может легко поверить, читая New York Times день за днем, будто бы президент Путин проводит закрытые встречи по четвергам для того, чтобы выбрать кого-то своей целью. Это такая чушь, что она даже не достойна комментирования. Но, к сожалению, это появляется в серьезных СМИ, в частности в США", — указал постпред.Однако, подобные заявления появляются в серьезных СМИ, в частности американских, с сожалением констатировал Небензя. По его мнению, современный мир можно охарактеризовать девизом "Мир после правды".

https://ria.ru/20201006/ozkho-1578338999.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий небензя, владимир путин, оон, в мире