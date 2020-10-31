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Певица Наргиз ответила на обвинения в пьянстве на концертах
Певица Наргиз ответила на обвинения в пьянстве на концертах
Певица Наргиз призналась, что употребляла алкогольные напитки непосредственно во время выступлений. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:06
2020-10-31T12:29
наргиз (певица)
максим фадеев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Певица Наргиз призналась, что употребляла алкогольные напитки непосредственно во время выступлений.Исполнительница отметила, что ранее выходила на сцену с бутылкой, в которой было виски с колой, и считала такое поведение "совершенно нормальным". Тем не менее она подчеркнула, что у нее нет проблем с алкоголем и подобные слухи являются "раздутыми"."Тогда, собственно, и начался этот скандал: она пьет на сцене! Если бы из-за того, что я пью на сцене, срывались концерты, были бы какие-то проблемы, меня бы увозили на скорой помощи… Ну вот тогда да", — сказала Наргиз в ходе YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".Осенью прошлого года певица оказалась в центре скандала после ее концерта в Уссурийске, с которого якобы ушло около трети зрителей. СМИ писали, будто артистка вышла на сцену в нетрезвом виде и пила алкоголь во время выступления. Представители певицы заявляли, что на самом деле концерт прошел хорошо, а в прессе распространяют о ней ложные слухи. По словам артистки, ее дальневосточный тур прошел "феноменально", а информация об инциденте — дело рук продюсерского центра Фадеева и его сотрудников.
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наргиз (певица), максим фадеев, уссурийск

Певица Наргиз ответила на обвинения в пьянстве на концертах

12:06 31.10.2020 (обновлено: 12:29 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз
Певица Наргиз - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Певица Наргиз призналась, что употребляла алкогольные напитки непосредственно во время выступлений.
Исполнительница отметила, что ранее выходила на сцену с бутылкой, в которой было виски с колой, и считала такое поведение "совершенно нормальным". Тем не менее она подчеркнула, что у нее нет проблем с алкоголем и подобные слухи являются "раздутыми".
"Тогда, собственно, и начался этот скандал: она пьет на сцене! Если бы из-за того, что я пью на сцене, срывались концерты, были бы какие-то проблемы, меня бы увозили на скорой помощи… Ну вот тогда да", — сказала Наргиз в ходе YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".
Осенью прошлого года певица оказалась в центре скандала после ее концерта в Уссурийске, с которого якобы ушло около трети зрителей. СМИ писали, будто артистка вышла на сцену в нетрезвом виде и пила алкоголь во время выступления. Представители певицы заявляли, что на самом деле концерт прошел хорошо, а в прессе распространяют о ней ложные слухи. По словам артистки, ее дальневосточный тур прошел "феноменально", а информация об инциденте — дело рук продюсерского центра Фадеева и его сотрудников.
Певица Наргиз - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
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Наргиз (певица)Максим ФадеевУссурийск
 
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