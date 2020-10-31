https://ria.ru/20201031/nargiz-1582428293.html

Певица Наргиз ответила на обвинения в пьянстве на концертах

Певица Наргиз ответила на обвинения в пьянстве на концертах

Певица Наргиз призналась, что употребляла алкогольные напитки непосредственно во время выступлений. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:06

2020-10-31T12:06

2020-10-31T12:29

наргиз (певица)

максим фадеев

уссурийск

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Певица Наргиз призналась, что употребляла алкогольные напитки непосредственно во время выступлений.Исполнительница отметила, что ранее выходила на сцену с бутылкой, в которой было виски с колой, и считала такое поведение "совершенно нормальным". Тем не менее она подчеркнула, что у нее нет проблем с алкоголем и подобные слухи являются "раздутыми"."Тогда, собственно, и начался этот скандал: она пьет на сцене! Если бы из-за того, что я пью на сцене, срывались концерты, были бы какие-то проблемы, меня бы увозили на скорой помощи… Ну вот тогда да", — сказала Наргиз в ходе YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".Осенью прошлого года певица оказалась в центре скандала после ее концерта в Уссурийске, с которого якобы ушло около трети зрителей. СМИ писали, будто артистка вышла на сцену в нетрезвом виде и пила алкоголь во время выступления. Представители певицы заявляли, что на самом деле концерт прошел хорошо, а в прессе распространяют о ней ложные слухи. По словам артистки, ее дальневосточный тур прошел "феноменально", а информация об инциденте — дело рук продюсерского центра Фадеева и его сотрудников.

https://ria.ru/20200816/1575867544.html

уссурийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наргиз (певица), максим фадеев, уссурийск