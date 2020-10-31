https://ria.ru/20201031/moskva-1582462961.html

В Москве мужчина напал на полицейских у здания главка МВД

В Москве мужчина напал на полицейских у здания главка МВД

Мужчина напал на полицейских на улице Петровка в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:09

2020-10-31T17:09

2020-10-31T18:04

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мужчина напал на полицейских на улице Петровка в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."В настоящее время мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", — сказала Иванова.В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что он ударил одного из патрульных по лицу. Кроме того, при задержании мужчина сопротивлялся, не реагировал на требования полицейских прекратить свои действия, и те применили силу.Старший сержант полиции после инцидента обратился к врачам, после чего продолжил службу.Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

https://ria.ru/20201030/napadenie-1582213674.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия