https://ria.ru/20201031/moskva-1582462961.html
В Москве мужчина напал на полицейских у здания главка МВД
В Москве мужчина напал на полицейских у здания главка МВД
Мужчина напал на полицейских на улице Петровка в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:09
2020-10-31T17:09
2020-10-31T18:04
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582466657_58:32:1000:562_1400x0_80_0_0_51040fce365eb3df433a5508b8084dbb.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мужчина напал на полицейских на улице Петровка в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."В настоящее время мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", — сказала Иванова.В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что он ударил одного из патрульных по лицу. Кроме того, при задержании мужчина сопротивлялся, не реагировал на требования полицейских прекратить свои действия, и те применили силу.Старший сержант полиции после инцидента обратился к врачам, после чего продолжил службу.Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582213674.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582466657_251:0:1000:562_1400x0_80_0_0_04cdfdfa3d76ba71b4301a4faea55b1e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия