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В Москве мужчина напал на полицейских у здания главка МВД
В Москве мужчина напал на полицейских у здания главка МВД
Мужчина напал на полицейских на улице Петровка в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:09
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юлия иванова
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москва
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мужчина напал на полицейских на улице Петровка в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."В настоящее время мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", — сказала Иванова.В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что он ударил одного из патрульных по лицу. Кроме того, при задержании мужчина сопротивлялся, не реагировал на требования полицейских прекратить свои действия, и те применили силу.Старший сержант полиции после инцидента обратился к врачам, после чего продолжил службу.Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582213674.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве мужчина напал на полицейских у здания главка МВД

17:09 31.10.2020 (обновлено: 18:04 31.10.2020)
 
© АГН "Москва"Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве на улице Петровка
Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве на улице Петровка - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© АГН "Москва"
Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве на улице Петровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мужчина напал на полицейских на улице Петровка в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"В настоящее время мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", — сказала Иванова.
В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что он ударил одного из патрульных по лицу. Кроме того, при задержании мужчина сопротивлялся, не реагировал на требования полицейских прекратить свои действия, и те применили силу.
Старший сержант полиции после инцидента обратился к врачам, после чего продолжил службу.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Здание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом подростка
 
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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