https://ria.ru/20201031/minsk-1582459390.html
На несанкционированной акции в Минске задержали несколько человек
На несанкционированной акции в Минске задержали несколько человек
Несколько человек задержаны за участие в несанкционированной акции протеста в Минске в субботу, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T16:30
2020-10-31T16:30
2020-10-31T16:30
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Несколько человек задержаны за участие в несанкционированной акции протеста в Минске в субботу, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич."Несколько человек задержано в Минске за участие в несанкционированном массовом мероприятии", - сказала Ганусевич. По ее словам, они доставлены в отделение милиции для разбирательства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в субботу днем порядка сотни сторонников белорусской оппозиции провели несанкционированный протестный марш в центре Минска.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. При этом также проходят акции в поддержку действующего президента.
https://ria.ru/20201030/oppozitsiya-1582386804.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире