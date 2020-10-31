Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201031/minsk-1582459390.html
На несанкционированной акции в Минске задержали несколько человек
На несанкционированной акции в Минске задержали несколько человек
Несколько человек задержаны за участие в несанкционированной акции протеста в Минске в субботу, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T16:30
2020-10-31T16:30
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581587534_0:164:2974:1837_1400x0_80_0_0_c4e99044e3514818a51fd6cc6b22c426.jpg
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Несколько человек задержаны за участие в несанкционированной акции протеста в Минске в субботу, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич."Несколько человек задержано в Минске за участие в несанкционированном массовом мероприятии", - сказала Ганусевич. По ее словам, они доставлены в отделение милиции для разбирательства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в субботу днем порядка сотни сторонников белорусской оппозиции провели несанкционированный протестный марш в центре Минска.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. При этом также проходят акции в поддержку действующего президента.
https://ria.ru/20201030/oppozitsiya-1582386804.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581587534_217:198:2683:2048_1400x0_80_0_0_7e868fd1d6d460a1656d2ce85f0993b4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

На несанкционированной акции в Минске задержали несколько человек

16:30 31.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Минске
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Несколько человек задержаны за участие в несанкционированной акции протеста в Минске в субботу, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
"Несколько человек задержано в Минске за участие в несанкционированном массовом мероприятии", - сказала Ганусевич. По ее словам, они доставлены в отделение милиции для разбирательства.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в субботу днем порядка сотни сторонников белорусской оппозиции провели несанкционированный протестный марш в центре Минска.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. При этом также проходят акции в поддержку действующего президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 22:33Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о "раздрае" среди лидеров белорусской оппозиции
 
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Ученые предупредили о новой смертельной болезни
09:06В Крыму завершат строительство станции контроля космического пространства
09:02Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
08:58В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице
08:44В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
08:40Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
08:40Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю
08:40В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
08:36Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
08:30Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
08:28В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
08:15Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
08:05В Молдавии стартовали президентские выборы
07:23Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
07:15ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков
06:14Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
06:07ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
06:06Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
05:57Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
05:02"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
Лента новостейМолния