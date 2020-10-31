https://ria.ru/20201031/minsk-1582447537.html

Около ста сторонников оппозиции движутся маршем через центр Минска

Около ста сторонников оппозиции движутся маршем через центр Минска

Порядка сотни сторонников белорусской оппозиции проводят несанкционированный протестный марш в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T14:58

2020-10-31T14:58

2020-10-31T14:58

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Порядка сотни сторонников белорусской оппозиции проводят несанкционированный протестный марш в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.Около 13.00 (время совпадает с московским) возле Красного костела в центре столицы начали собираться первые участники шествия - люди с ограниченными возможностями. Однако вскоре стало понятно, что акция рискует не состояться: на анонсированный в оппозиционных Telegram-каналах масштабный марш пришли не более трех десятков человек. Время от времени мимо места сбора проходили сотрудники минской милиции, которые предупреждали через громкоговорители о незаконности запланированного мероприятия. Спустя примерно полчаса небольшая колонна участников акции выдвинулась в направлении Октябрьской площади.Параллельно с этим в другом районе Минска проходил "женский марш", традиционное для города субботнее протестное шествие. Оно также объединило всего несколько десятков человек, хотя в предыдущие недели число участниц отдельных акций могло достигать нескольких сотен и даже тысяч. Пройдя по центральным улицам Минска, они достигли проспекта Независимости, где объединились с первой колонной и вместе с ними продолжили шествие.Акция проходит мирно, до сих пор правоохранители не предприняли каких-либо решительных попыток ее пресечь. В районе пересечения проспекта Независимости и улицы Козлова машины ГАИ перекрыли дорогу для автотранспорта. На перекрестке проспекта и улицы Ленина, как сообщили очевидцы, были приняты такие же меры.Ранее в субботу из Минска в Гродно стартовал автопробег сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, в нем приняли участие несколько десятков человек. Наиболее многочисленные акции сторонников и противников действующей власти, как правило, проходят в Минске и других городах Белоруссии в выходные дни.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/avtoprobeg-1582438616.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире