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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201031/minsk-1582447537.html
Около ста сторонников оппозиции движутся маршем через центр Минска
Около ста сторонников оппозиции движутся маршем через центр Минска
Порядка сотни сторонников белорусской оппозиции проводят несанкционированный протестный марш в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:58
2020-10-31T14:58
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Порядка сотни сторонников белорусской оппозиции проводят несанкционированный протестный марш в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.Около 13.00 (время совпадает с московским) возле Красного костела в центре столицы начали собираться первые участники шествия - люди с ограниченными возможностями. Однако вскоре стало понятно, что акция рискует не состояться: на анонсированный в оппозиционных Telegram-каналах масштабный марш пришли не более трех десятков человек. Время от времени мимо места сбора проходили сотрудники минской милиции, которые предупреждали через громкоговорители о незаконности запланированного мероприятия. Спустя примерно полчаса небольшая колонна участников акции выдвинулась в направлении Октябрьской площади.Параллельно с этим в другом районе Минска проходил "женский марш", традиционное для города субботнее протестное шествие. Оно также объединило всего несколько десятков человек, хотя в предыдущие недели число участниц отдельных акций могло достигать нескольких сотен и даже тысяч. Пройдя по центральным улицам Минска, они достигли проспекта Независимости, где объединились с первой колонной и вместе с ними продолжили шествие.Акция проходит мирно, до сих пор правоохранители не предприняли каких-либо решительных попыток ее пресечь. В районе пересечения проспекта Независимости и улицы Козлова машины ГАИ перекрыли дорогу для автотранспорта. На перекрестке проспекта и улицы Ленина, как сообщили очевидцы, были приняты такие же меры.Ранее в субботу из Минска в Гродно стартовал автопробег сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, в нем приняли участие несколько десятков человек. Наиболее многочисленные акции сторонников и противников действующей власти, как правило, проходят в Минске и других городах Белоруссии в выходные дни.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/avtoprobeg-1582438616.html
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Около ста сторонников оппозиции движутся маршем через центр Минска

14:58 31.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Белоруссии в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Порядка сотни сторонников белорусской оппозиции проводят несанкционированный протестный марш в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Около 13.00 (время совпадает с московским) возле Красного костела в центре столицы начали собираться первые участники шествия - люди с ограниченными возможностями. Однако вскоре стало понятно, что акция рискует не состояться: на анонсированный в оппозиционных Telegram-каналах масштабный марш пришли не более трех десятков человек. Время от времени мимо места сбора проходили сотрудники минской милиции, которые предупреждали через громкоговорители о незаконности запланированного мероприятия. Спустя примерно полчаса небольшая колонна участников акции выдвинулась в направлении Октябрьской площади.
Параллельно с этим в другом районе Минска проходил "женский марш", традиционное для города субботнее протестное шествие. Оно также объединило всего несколько десятков человек, хотя в предыдущие недели число участниц отдельных акций могло достигать нескольких сотен и даже тысяч. Пройдя по центральным улицам Минска, они достигли проспекта Независимости, где объединились с первой колонной и вместе с ними продолжили шествие.
Акция проходит мирно, до сих пор правоохранители не предприняли каких-либо решительных попыток ее пресечь. В районе пересечения проспекта Независимости и улицы Козлова машины ГАИ перекрыли дорогу для автотранспорта. На перекрестке проспекта и улицы Ленина, как сообщили очевидцы, были приняты такие же меры.
Участница акции в поддержку действующей власти на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 13:33
Путь на Гродно. В Минске стартовал новый автопробег сторонников Лукашенко
Ранее в субботу из Минска в Гродно стартовал автопробег сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, в нем приняли участие несколько десятков человек. Наиболее многочисленные акции сторонников и противников действующей власти, как правило, проходят в Минске и других городах Белоруссии в выходные дни.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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