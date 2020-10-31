Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201031/milonov-1582403072.html
"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился новостями о костюмах коронавируса на Хэллоуин и заявил, что намерен "не допустить посевной семян зла" в России. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T06:07
2020-10-31T07:38
россия
виталий милонов
хэллоуин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155879/40/1558794093_0:0:3158:1777_1400x0_80_0_0_2a2ab82aa75eb97bcd0817b3d4b1786d.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился новостями о костюмах коронавируса на Хэллоуин и заявил, что намерен "не допустить посевной семян зла" в России.По его словам, зла в жизни хватает и без подобных праздников. "Осенью в нашей стране свой Хэллоуин, который очень любят коммунисты, – 7 ноября. Два Хэллоуина для России – перебор", - считает Милонов.Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Среди самых известных традиций праздника – костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.Милонов не в первый раз критикует Хэллоуин и уже призывал бороться с этим праздником. Так, в 2017 году он просил запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах, а в 2018-м – принять жесткие дисциплинарные меры к должностным лицам, которые организуют Хэллоуин в школах.
https://ria.ru/20201031/khellouin-1582097620.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155879/40/1558794093_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_65f909fd0e6be2b5202cf9f8a7a3a502.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виталий милонов, хэллоуин, москва, общество

"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса

06:07 31.10.2020 (обновлено: 07:38 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился новостями о костюмах коронавируса на Хэллоуин и заявил, что намерен "не допустить посевной семян зла" в России.
"Хэллоуин - это прославление темных сил, колдовства и смерти. Как вообще можно играться с такими серьезными вещами, как культ зла? Что предлагают организаторы этого праздника в текущем году? Нарядиться всем коронавирусом и смеяться над тысячами погибших? Я протестую против пошлости, против этого мракобесия и чуши, которая пришла к нам с Запада. Буду обращаться во все органы, чтобы не допустить посевной семян зла на нашей земле", - сказал Милонов РИА Новости.
По его словам, зла в жизни хватает и без подобных праздников. "Осенью в нашей стране свой Хэллоуин, который очень любят коммунисты, – 7 ноября. Два Хэллоуина для России – перебор", - считает Милонов.
Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Среди самых известных традиций праздника – костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.
Милонов не в первый раз критикует Хэллоуин и уже призывал бороться с этим праздником. Так, в 2017 году он просил запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах, а в 2018-м – принять жесткие дисциплинарные меры к должностным лицам, которые организуют Хэллоуин в школах.
Участница Зомби-парада в канун Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
03:56
Хэллоуин - канун католического Дня Всех Святых
 
РоссияВиталий МилоновХэллоуинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
08:37Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
08:36В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
08:23Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт
08:14Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
08:13Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
08:12В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
07:58Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
07:44В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
07:42Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
07:41В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов
07:27Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
07:06Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
07:03Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
07:02Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
06:44РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
06:40Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
06:07"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
05:55Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
05:45Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения
Лента новостейМолния