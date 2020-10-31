https://ria.ru/20201031/milonov-1582403072.html

"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса

"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса

Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился новостями о костюмах коронавируса на Хэллоуин и заявил, что намерен "не допустить посевной семян зла" в России. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T06:07

2020-10-31T06:07

2020-10-31T07:38

россия

виталий милонов

хэллоуин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155879/40/1558794093_0:0:3158:1777_1400x0_80_0_0_2a2ab82aa75eb97bcd0817b3d4b1786d.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился новостями о костюмах коронавируса на Хэллоуин и заявил, что намерен "не допустить посевной семян зла" в России.По его словам, зла в жизни хватает и без подобных праздников. "Осенью в нашей стране свой Хэллоуин, который очень любят коммунисты, – 7 ноября. Два Хэллоуина для России – перебор", - считает Милонов.Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Среди самых известных традиций праздника – костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.Милонов не в первый раз критикует Хэллоуин и уже призывал бороться с этим праздником. Так, в 2017 году он просил запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах, а в 2018-м – принять жесткие дисциплинарные меры к должностным лицам, которые организуют Хэллоуин в школах.

https://ria.ru/20201031/khellouin-1582097620.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виталий милонов, хэллоуин, москва, общество