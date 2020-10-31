https://ria.ru/20201031/milonov-1582403072.html
"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился новостями о костюмах коронавируса на Хэллоуин и заявил, что намерен "не допустить посевной семян зла" в России. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T06:07
2020-10-31T06:07
2020-10-31T07:38
россия
виталий милонов
хэллоуин
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился новостями о костюмах коронавируса на Хэллоуин и заявил, что намерен "не допустить посевной семян зла" в России.По его словам, зла в жизни хватает и без подобных праздников. "Осенью в нашей стране свой Хэллоуин, который очень любят коммунисты, – 7 ноября. Два Хэллоуина для России – перебор", - считает Милонов.Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Среди самых известных традиций праздника – костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.Милонов не в первый раз критикует Хэллоуин и уже призывал бороться с этим праздником. Так, в 2017 году он просил запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах, а в 2018-м – принять жесткие дисциплинарные меры к должностным лицам, которые организуют Хэллоуин в школах.
https://ria.ru/20201031/khellouin-1582097620.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виталий милонов, хэллоуин, москва, общество
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Депутат Госдумы Виталий Милонов
возмутился новостями о костюмах коронавируса на Хэллоуин и заявил, что намерен "не допустить посевной семян зла" в России.
"Хэллоуин - это прославление темных сил, колдовства и смерти. Как вообще можно играться с такими серьезными вещами, как культ зла? Что предлагают организаторы этого праздника в текущем году? Нарядиться всем коронавирусом и смеяться над тысячами погибших? Я протестую против пошлости, против этого мракобесия и чуши, которая пришла к нам с Запада. Буду обращаться во все органы, чтобы не допустить посевной семян зла на нашей земле", - сказал Милонов РИА Новости.
По его словам, зла в жизни хватает и без подобных праздников. "Осенью в нашей стране свой Хэллоуин, который очень любят коммунисты, – 7 ноября. Два Хэллоуина для России – перебор", - считает Милонов.
Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Среди самых известных традиций праздника – костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.
Милонов не в первый раз критикует Хэллоуин и уже призывал бороться с этим праздником. Так, в 2017 году он просил запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах, а в 2018-м – принять жесткие дисциплинарные меры к должностным лицам, которые организуют Хэллоуин в школах.