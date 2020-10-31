https://ria.ru/20201031/migren-1582433881.html
Названы продукты, вызывающие мигрень
Названы продукты, вызывающие мигрень
Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента России Валерий Куваев рассказал о факторах, вызывающих мигрень. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:50
2020-10-31T12:50
2020-10-31T13:11
валерий куваев
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента России Валерий Куваев рассказал о факторах, вызывающих мигрень.Он пояснил, что, хотя у каждого человека могут быть индивидуальные триггеры недомогания, оно очень часто возникает в качестве реакции на некоторые продукты."На самом деле главные провокаторы здесь — красные и игристые вина", — отметил специалист в комментарии "Аргументам и фактам".По его словам, шоколад также может выступать в качестве триггера, однако, в соответствии с последними данными, это происходит несколько реже, чем полагалось ранее.Также Куваев подчеркнул, что фактором, провоцирующим головную боль чаще, чем еда или напитки, является голод.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/kashel-1582329221.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий куваев, здоровье - общество