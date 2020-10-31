https://ria.ru/20201031/migren-1582433881.html

Названы продукты, вызывающие мигрень

Названы продукты, вызывающие мигрень

Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента России Валерий Куваев рассказал о факторах, вызывающих мигрень. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:50

2020-10-31T12:50

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валерий куваев

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента России Валерий Куваев рассказал о факторах, вызывающих мигрень.Он пояснил, что, хотя у каждого человека могут быть индивидуальные триггеры недомогания, оно очень часто возникает в качестве реакции на некоторые продукты."На самом деле главные провокаторы здесь — красные и игристые вина", — отметил специалист в комментарии "Аргументам и фактам".По его словам, шоколад также может выступать в качестве триггера, однако, в соответствии с последними данными, это происходит несколько реже, чем полагалось ранее.Также Куваев подчеркнул, что фактором, провоцирующим головную боль чаще, чем еда или напитки, является голод.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/kashel-1582329221.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий куваев, здоровье - общество