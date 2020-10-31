https://ria.ru/20201031/makron-1582492915.html

Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией

Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что в стране к мусульманам относятся так же, как и к представителям другим конфессий, и они могут свободно... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T23:10

2020-10-31T23:10

2020-10-31T23:10

убийство учителя во франции

эммануэль макрон

франция

в мире

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ДОХА, 31 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что в стране к мусульманам относятся так же, как и к представителям другим конфессий, и они могут свободно исповедовать свою религию."У нашей страны нет проблем ни с какой религией, отношение к мусульман во Франции такое же, как и к представителям других конфессий. Мусульмане могут свободно исповедовать свою веру", - сказал Макрон в интервью телеканалу "Аль-Джазира" в день 24-летия с момента основания первого в арабском мире международного телеканала.Макрон отметил, что во Франции на законодательном уровне не допускаются какие-либо виды расизма, национализма или шовинизма.При этом Макрон подчеркнул, что власти Франции не позволят от имени религии нарушать законы страны, в частности закон о равноправии полов, который предусматривает равенство между мужчинами и женщинами. "Я понимаю чувства мусульман, но моя роль - также защищать права, в том числе право из прав французского народа на свободу слова, это не официальные СМИ печатают карикатуры, это независимые СМИ, но это не значит, что я лично поддерживаю все, что говорится, пишется или рисуется", - заметил президент Франции.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, в мире