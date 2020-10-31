https://ria.ru/20201031/makron-1582492915.html
Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией
Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что в стране к мусульманам относятся так же, как и к представителям другим конфессий, и они могут свободно... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T23:10
2020-10-31T23:10
2020-10-31T23:10
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
франция
в мире
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ДОХА, 31 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что в стране к мусульманам относятся так же, как и к представителям другим конфессий, и они могут свободно исповедовать свою религию."У нашей страны нет проблем ни с какой религией, отношение к мусульман во Франции такое же, как и к представителям других конфессий. Мусульмане могут свободно исповедовать свою веру", - сказал Макрон в интервью телеканалу "Аль-Джазира" в день 24-летия с момента основания первого в арабском мире международного телеканала.Макрон отметил, что во Франции на законодательном уровне не допускаются какие-либо виды расизма, национализма или шовинизма.При этом Макрон подчеркнул, что власти Франции не позволят от имени религии нарушать законы страны, в частности закон о равноправии полов, который предусматривает равенство между мужчинами и женщинами. "Я понимаю чувства мусульман, но моя роль - также защищать права, в том числе право из прав французского народа на свободу слова, это не официальные СМИ печатают карикатуры, это независимые СМИ, но это не значит, что я лично поддерживаю все, что говорится, пишется или рисуется", - заметил президент Франции.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, в мире
ДОХА, 31 окт - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
заверил, что в стране к мусульманам относятся так же, как и к представителям другим конфессий, и они могут свободно исповедовать свою религию.
"У нашей страны нет проблем ни с какой религией, отношение к мусульман во Франции такое же, как и к представителям других конфессий. Мусульмане могут свободно исповедовать свою веру", - сказал Макрон в интервью телеканалу "Аль-Джазира" в день 24-летия с момента основания первого в арабском мире международного телеканала.
Макрон отметил, что во Франции на законодательном уровне не допускаются какие-либо виды расизма, национализма или шовинизма.
При этом Макрон подчеркнул, что власти Франции не позволят от имени религии нарушать законы страны, в частности закон о равноправии полов, который предусматривает равенство между мужчинами и женщинами. "Я понимаю чувства мусульман, но моя роль - также защищать права, в том числе право из прав французского народа на свободу слова, это не официальные СМИ печатают карикатуры, это независимые СМИ, но это не значит, что я лично поддерживаю все, что говорится, пишется или рисуется", - заметил президент Франции.