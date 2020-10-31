Макрон прокомментировал реакцию мусульман на его слова о карикатурах
16:50 31.10.2020 (обновлено: 23:24 31.10.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона около посольства Франции в Москве
ДОХА, 31 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе, но не может повлиять на их авторов.
"Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством", — сказал французский лидер в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
Макрон считает, что его слова неправильно поняли. Из-за искаженного восприятия этой речи, как заметил политик, у представителей мусульманского мира возникло ощущение, будто он — сторонник этих карикатур.
По словам французского президента, мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто извращает ислам.
"Есть люди, которые искажают ислам и от имени этой религии призывают ее защищать", — добавил президент Франции.
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В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт.
За последние две недели это второе нападение во Франции: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире, где началась кампания бойкота французских товаров.