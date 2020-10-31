Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201031/makron-1582460957.html
Макрон прокомментировал реакцию мусульман на его слова о карикатурах
Макрон прокомментировал реакцию мусульман на его слова о карикатурах
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе, но не... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T16:50
2020-10-31T23:24
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
вооруженные нападения во франции
кристиан эстрози
эммануэль макрон
франция
ницца
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582328645_0:112:3063:1835_1400x0_80_0_0_f4a07de4438f3d0d065fb5509a8ee026.jpg
ДОХА, 31 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе, но не может повлиять на их авторов.Макрон считает, что его слова неправильно поняли. Из-за искаженного восприятия этой речи, как заметил политик, у представителей мусульманского мира возникло ощущение, будто он — сторонник этих карикатур.По словам французского президента, мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто извращает ислам. "Есть люди, которые искажают ислам и от имени этой религии призывают ее защищать", — добавил президент Франции.В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. За последние две недели это второе нападение во Франции: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире, где началась кампания бойкота французских товаров.
https://ria.ru/20201030/frantsiya-1582280610.html
https://ria.ru/20201030/musulmane-1582195645.html
франция
ницца
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582328645_187:0:2918:2048_1400x0_80_0_0_839a9b1b8ef4b339af83eb26fda36370.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, эммануэль макрон, франция, ницца, париж, в мире

Макрон прокомментировал реакцию мусульман на его слова о карикатурах

16:50 31.10.2020 (обновлено: 23:24 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона около посольства Франции в Москве
Участники акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона около посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОХА, 31 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе, но не может повлиять на их авторов.
"Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством", — сказал французский лидер в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
Макрон считает, что его слова неправильно поняли. Из-за искаженного восприятия этой речи, как заметил политик, у представителей мусульманского мира возникло ощущение, будто он — сторонник этих карикатур.
По словам французского президента, мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто извращает ислам.
"Есть люди, которые искажают ислам и от имени этой религии призывают ее защищать", — добавил президент Франции.
Цветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 14:14
Французские политики заговорили о начале гражданской войны
В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт.
За последние две недели это второе нападение во Франции: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире, где началась кампания бойкота французских товаров.
Верующий во время молитвы в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 00:29
В ЛАГ призвали ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВооруженные нападения во ФранцииКристиан ЭстрозиЭммануэль МакронФранцияНиццаПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Ученые предупредили о новой смертельной болезни
09:06В Крыму завершат строительство станции контроля космического пространства
09:02Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
08:58В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице
08:44В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
08:40Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
08:40Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю
08:40В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
08:36Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
08:30Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
08:28В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
08:15Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
08:05В Молдавии стартовали президентские выборы
07:23Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
07:15ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков
06:14Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
06:07ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
06:06Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
05:57Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
05:02"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
Лента новостейМолния