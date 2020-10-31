https://ria.ru/20201031/lokdaun-1582472437.html

Австрия вводит второй локдаун из-за коронавируса

Австрия вводит второй локдаун из-за коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T18:59

2020-10-31T18:59

2020-10-31T19:25

себастьян курц

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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавируса."Со вторника, 3 ноября, 00.00 до конца ноября в Австрии будет второй локдаун. Как и весной, будет необходимо отказаться от многих важных для нас сфер, и я хотел бы дать краткий обзор. Больше невозможны будут мероприятия, это касается культуры, спорта, свободного времени", - сказал Курц на пресс-конференции.По его словам, старшие классы и студенты университетов перейдут на дистанционное обучение, детские сады продолжат работу в обычном режиме. В этот раз не будут закрываться магазины и предприятия сферы обслуживания. Там, где возможно, компаниям следует переводить сотрудников на удаленную работу, подчеркнул Курц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

себастьян курц, коронавирус covid-19, коронавирусы, австрия, в мире