Австрия вводит второй локдаун из-за коронавируса
18:59 31.10.2020 (обновлено: 19:25 31.10.2020)
© REUTERS / Leonhard FoegerАвстрийская почтовая марка, посвященная социальному дистанцированию во времена коронавируса
ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавируса.
"Со вторника, 3 ноября, 00.00 до конца ноября в Австрии будет второй локдаун. Как и весной, будет необходимо отказаться от многих важных для нас сфер, и я хотел бы дать краткий обзор. Больше невозможны будут мероприятия, это касается культуры, спорта, свободного времени", - сказал Курц на пресс-конференции.
Использование отелей будет невозможно, за исключением командировок. К сожалению, мы должны также закрыть предприятия общественного питания, за исключением самовывоза и доставки.
По его словам, старшие классы и студенты университетов перейдут на дистанционное обучение, детские сады продолжат работу в обычном режиме. В этот раз не будут закрываться магазины и предприятия сферы обслуживания. Там, где возможно, компаниям следует переводить сотрудников на удаленную работу, подчеркнул Курц.
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