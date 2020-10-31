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Австрия вводит второй локдаун из-за коронавируса
Австрия вводит второй локдаун из-за коронавируса
Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T18:59
2020-10-31T19:25
себастьян курц
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
австрия
в мире
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавируса."Со вторника, 3 ноября, 00.00 до конца ноября в Австрии будет второй локдаун. Как и весной, будет необходимо отказаться от многих важных для нас сфер, и я хотел бы дать краткий обзор. Больше невозможны будут мероприятия, это касается культуры, спорта, свободного времени", - сказал Курц на пресс-конференции.По его словам, старшие классы и студенты университетов перейдут на дистанционное обучение, детские сады продолжат работу в обычном режиме. В этот раз не будут закрываться магазины и предприятия сферы обслуживания. Там, где возможно, компаниям следует переводить сотрудников на удаленную работу, подчеркнул Курц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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себастьян курц, коронавирус covid-19, коронавирусы, австрия, в мире

Австрия вводит второй локдаун из-за коронавируса

18:59 31.10.2020 (обновлено: 19:25 31.10.2020)
 
© REUTERS / Leonhard FoegerАвстрийская почтовая марка, посвященная социальному дистанцированию во времена коронавируса
Австрийская почтовая марка, посвященная социальному дистанцированию во времена коронавируса - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© REUTERS / Leonhard Foeger
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавируса.
"Со вторника, 3 ноября, 00.00 до конца ноября в Австрии будет второй локдаун. Как и весной, будет необходимо отказаться от многих важных для нас сфер, и я хотел бы дать краткий обзор. Больше невозможны будут мероприятия, это касается культуры, спорта, свободного времени", - сказал Курц на пресс-конференции.
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Использование отелей будет невозможно, за исключением командировок. К сожалению, мы должны также закрыть предприятия общественного питания, за исключением самовывоза и доставки.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Себастьян Курц
канцлер Австрии
По его словам, старшие классы и студенты университетов перейдут на дистанционное обучение, детские сады продолжат работу в обычном режиме. В этот раз не будут закрываться магазины и предприятия сферы обслуживания. Там, где возможно, компаниям следует переводить сотрудников на удаленную работу, подчеркнул Курц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаСебастьян КурцКоронавирус COVID-19КоронавирусыАвстрияВ мире
 
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