https://ria.ru/20201031/lion-1582487194.html
Стрелявшего в священника в Лионе мужчину задержали
Стрелявшего в священника в Лионе мужчину задержали
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе, сообщает местное издание LyonMag. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T21:41
2020-10-31T21:41
2020-10-31T23:48
франция
лион
в мире
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ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе, сообщает местное издание LyonMag.Злоумышленника задержали в третьем округе Лиона.Прокурор Лиона Николя Жаке подтвердил эту информацию."Человек, который мог соответствовать описанию свидетелей, взят под стражу", — приводит слова прокурора телеканал LCI.Он отметил, что у задержанного не было при себе оружия. По словам прокурора, проверяется причастность задержанного к покушению.Как сообщает газета Figaro, прокуратура возбудила дело о покушении на убийство и находится на связи с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.Ранее мэр Лиона Грегори Дусэ сообщил, что мотивы стрелявшего в священника пока не установлены. Ни одна из версий случившегося не исключается, отметил он.Около 16:00 (18:00 мск) неизвестный дважды выстрелил в православного греческого священника — настоятеля церкви — в седьмом округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления, его искали несколько часов. Священник находится в тяжелом состоянии.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, лион, в мире
ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе
, сообщает местное издание LyonMag
.
Злоумышленника задержали в третьем округе Лиона.
Прокурор Лиона Николя Жаке подтвердил эту информацию.
"Человек, который мог соответствовать описанию свидетелей, взят под стражу", — приводит слова прокурора телеканал LCI
.
Он отметил, что у задержанного не было при себе оружия. По словам прокурора, проверяется причастность задержанного к покушению.
Как сообщает газета Figaro
, прокуратура возбудила дело о покушении на убийство и находится на связи с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.
Ранее мэр Лиона Грегори Дусэ сообщил, что мотивы стрелявшего в священника пока не установлены. Ни одна из версий случившегося не исключается, отметил он.
Около 16:00 (18:00 мск) неизвестный дважды выстрелил в православного греческого священника — настоятеля церкви — в седьмом округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления, его искали несколько часов.
Священник находится в тяжелом состоянии.