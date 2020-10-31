https://ria.ru/20201031/lion-1582487194.html

Стрелявшего в священника в Лионе мужчину задержали

Стрелявшего в священника в Лионе мужчину задержали

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе, сообщает местное издание LyonMag. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T21:41

2020-10-31T21:41

2020-10-31T23:48

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ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе, сообщает местное издание LyonMag.Злоумышленника задержали в третьем округе Лиона.Прокурор Лиона Николя Жаке подтвердил эту информацию."Человек, который мог соответствовать описанию свидетелей, взят под стражу", — приводит слова прокурора телеканал LCI.Он отметил, что у задержанного не было при себе оружия. По словам прокурора, проверяется причастность задержанного к покушению.Как сообщает газета Figaro, прокуратура возбудила дело о покушении на убийство и находится на связи с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.Ранее мэр Лиона Грегори Дусэ сообщил, что мотивы стрелявшего в священника пока не установлены. Ни одна из версий случившегося не исключается, отметил он.Около 16:00 (18:00 мск) неизвестный дважды выстрелил в православного греческого священника — настоятеля церкви — в седьмом округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления, его искали несколько часов. Священник находится в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582118206.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, лион, в мире