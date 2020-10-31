Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201031/lion-1582487194.html
Стрелявшего в священника в Лионе мужчину задержали
Стрелявшего в священника в Лионе мужчину задержали
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе, сообщает местное издание LyonMag. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T21:41
2020-10-31T23:48
франция
лион
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582150201_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d84ca32978dd29d3f3cc4740126c524a.jpg
ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе, сообщает местное издание LyonMag.Злоумышленника задержали в третьем округе Лиона.Прокурор Лиона Николя Жаке подтвердил эту информацию."Человек, который мог соответствовать описанию свидетелей, взят под стражу", — приводит слова прокурора телеканал LCI.Он отметил, что у задержанного не было при себе оружия. По словам прокурора, проверяется причастность задержанного к покушению.Как сообщает газета Figaro, прокуратура возбудила дело о покушении на убийство и находится на связи с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.Ранее мэр Лиона Грегори Дусэ сообщил, что мотивы стрелявшего в священника пока не установлены. Ни одна из версий случившегося не исключается, отметил он.Около 16:00 (18:00 мск) неизвестный дважды выстрелил в православного греческого священника — настоятеля церкви — в седьмом округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления, его искали несколько часов. Священник находится в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582118206.html
франция
лион
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582150201_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_e58f775a93a5e42fcfd4bb431a203499.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, лион, в мире

Стрелявшего в священника в Лионе мужчину задержали

21:41 31.10.2020 (обновлено: 23:48 31.10.2020)
 
© REUTERS / Eric GaillardСотрудники французских спецслужб
Сотрудники французских спецслужб - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе, сообщает местное издание LyonMag.
Злоумышленника задержали в третьем округе Лиона.
Прокурор Лиона Николя Жаке подтвердил эту информацию.
"Человек, который мог соответствовать описанию свидетелей, взят под стражу", — приводит слова прокурора телеканал LCI.
Он отметил, что у задержанного не было при себе оружия. По словам прокурора, проверяется причастность задержанного к покушению.
Как сообщает газета Figaro, прокуратура возбудила дело о покушении на убийство и находится на связи с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.
Ранее мэр Лиона Грегори Дусэ сообщил, что мотивы стрелявшего в священника пока не установлены. Ни одна из версий случившегося не исключается, отметил он.
Около 16:00 (18:00 мск) неизвестный дважды выстрелил в православного греческого священника — настоятеля церкви — в седьмом округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления, его искали несколько часов.
Священник находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции у места, где неизвестный напал на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 16:03
СМИ: в Лионе задержали планировавшего нападение мужчину с ножом
 
ФранцияЛионВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Ученые предупредили о новой смертельной болезни
09:06В Крыму завершат строительство станции контроля космического пространства
09:02Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
08:58В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице
08:44В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
08:40Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
08:40Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю
08:40В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
08:36Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
08:30Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
08:28В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
08:15Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
08:05В Молдавии стартовали президентские выборы
07:23Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
07:15ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков
06:14Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
06:07ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
06:06Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
05:57Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
05:02"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
Лента новостейМолния