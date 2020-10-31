https://ria.ru/20201031/kutsenko-1582483917.html
Дважды перенесший коронавирус Гоша Куценко обратился к россиянам
Дважды перенесший коронавирус Гоша Куценко обратился к россиянам
Актер Гоша Куценко, дважды заразившийся коронавирусной инфекцией, дал рекомендации россиянам. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T20:48
2020-10-31T20:48
2020-11-01T04:59
россия
гоша куценко
бразилия
индия
сша
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актер Гоша Куценко, дважды заразившийся коронавирусной инфекцией, дал рекомендации россиянам.Куценко также добавил, что, помимо ношения маски, нужно соблюдать социальную дистанцию, и назвал это "самой лучшей рекомендацией".Актер рассказал, что первый раз антитела к коронавирусу нашли у него весной. Тогда он не заметил у себя симптомов болезни. Второй раз, по словам Куценко, "было уже посерьезнее"."Я так и не понял, где получил эту дозу. В общей сложности три недели я болел", — отметил артист.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 45 миллионов человек, из которых 1,17 миллиона скончались. Больше всего инфицированных выявили в США, далее следуют Индия и Бразилия.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гоша куценко, бразилия, индия, сша, общество
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актер Гоша Куценко, дважды заразившийся коронавирусной инфекцией, дал рекомендации россиянам.
"Десять дней пролежав в больнице, в стационаре, насмотревшись на все, поднабрав информации, я понял, что маска — это очень важный атрибут", — сказал артист в интервью НТВ.
Куценко также добавил, что, помимо ношения маски, нужно соблюдать социальную дистанцию, и назвал это "самой лучшей рекомендацией".
Актер рассказал, что первый раз антитела к коронавирусу нашли у него весной. Тогда он не заметил у себя симптомов болезни. Второй раз, по словам Куценко, "было уже посерьезнее".
"Я так и не понял, где получил эту дозу. В общей сложности три недели я болел", — отметил артист.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 45 миллионов человек, из которых 1,17 миллиона скончались. Больше всего инфицированных выявили в США, далее следуют Индия
и Бразилия
.