https://ria.ru/20201031/kutsenko-1582483917.html

Дважды перенесший коронавирус Гоша Куценко обратился к россиянам

Дважды перенесший коронавирус Гоша Куценко обратился к россиянам

Актер Гоша Куценко, дважды заразившийся коронавирусной инфекцией, дал рекомендации россиянам. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T20:48

2020-10-31T20:48

2020-11-01T04:59

россия

гоша куценко

бразилия

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сша

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актер Гоша Куценко, дважды заразившийся коронавирусной инфекцией, дал рекомендации россиянам.Куценко также добавил, что, помимо ношения маски, нужно соблюдать социальную дистанцию, и назвал это "самой лучшей рекомендацией".Актер рассказал, что первый раз антитела к коронавирусу нашли у него весной. Тогда он не заметил у себя симптомов болезни. Второй раз, по словам Куценко, "было уже посерьезнее"."Я так и не понял, где получил эту дозу. В общей сложности три недели я болел", — отметил артист.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 45 миллионов человек, из которых 1,17 миллиона скончались. Больше всего инфицированных выявили в США, далее следуют Индия и Бразилия.

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html

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бразилия

индия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гоша куценко, бразилия, индия, сша, общество