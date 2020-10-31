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Дважды перенесший коронавирус Гоша Куценко обратился к россиянам
Дважды перенесший коронавирус Гоша Куценко обратился к россиянам
Актер Гоша Куценко, дважды заразившийся коронавирусной инфекцией, дал рекомендации россиянам. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T20:48
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актер Гоша Куценко, дважды заразившийся коронавирусной инфекцией, дал рекомендации россиянам.Куценко также добавил, что, помимо ношения маски, нужно соблюдать социальную дистанцию, и назвал это "самой лучшей рекомендацией".Актер рассказал, что первый раз антитела к коронавирусу нашли у него весной. Тогда он не заметил у себя симптомов болезни. Второй раз, по словам Куценко, "было уже посерьезнее"."Я так и не понял, где получил эту дозу. В общей сложности три недели я болел", — отметил артист.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 45 миллионов человек, из которых 1,17 миллиона скончались. Больше всего инфицированных выявили в США, далее следуют Индия и Бразилия.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html
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россия, гоша куценко, бразилия, индия, сша, общество

Дважды перенесший коронавирус Гоша Куценко обратился к россиянам

20:48 31.10.2020 (обновлено: 04:59 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Гоша Куценко
Актер Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актер Гоша Куценко, дважды заразившийся коронавирусной инфекцией, дал рекомендации россиянам.

"Десять дней пролежав в больнице, в стационаре, насмотревшись на все, поднабрав информации, я понял, что маска — это очень важный атрибут", — сказал артист в интервью НТВ.

Куценко также добавил, что, помимо ношения маски, нужно соблюдать социальную дистанцию, и назвал это "самой лучшей рекомендацией".
Актер рассказал, что первый раз антитела к коронавирусу нашли у него весной. Тогда он не заметил у себя симптомов болезни. Второй раз, по словам Куценко, "было уже посерьезнее".
"Я так и не понял, где получил эту дозу. В общей сложности три недели я болел", — отметил артист.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 45 миллионов человек, из которых 1,17 миллиона скончались. Больше всего инфицированных выявили в США, далее следуют Индия и Бразилия.
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