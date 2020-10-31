Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201031/kuler-1582395518.html
Эксперт рассказала, почему опасно употреблять воду из кулера
Эксперт рассказала, почему опасно употреблять воду из кулера
Употребление питьевой воды из кулера не всегда безопасно. Помимо рисков несоответствия требованиям по содержанию микроэлементов, есть опасность возникновения... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T02:24
2020-10-31T02:24
елена саратцева
россия
роскачество
работа
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154895/93/1548959310_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_5ec7bdc8903d28601f6e85c126b0d188.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Употребление питьевой воды из кулера не всегда безопасно. Помимо рисков несоответствия требованиям по содержанию микроэлементов, есть опасность возникновения проблем со здоровьем, если тара не была должным образом обеззаражена перед заполнением новой порцией воды, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.По ее словам, сейчас Роскачество по заданию Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции исследует питьевую воду в различных упаковках, в том числе, в бутылках, которые устанавливают в кулерах.Главная задача этого исследования – определить, насколько часто в образцах продукции встречаются фальсифицированные сведения о составе воды, которые способны ввести потребителей в заблуждение. Помимо этого, Роскачество проверяет наличие патогенных микроорганизмов и возбудителей заболеваний. Основная проблема – недостаточная обработка кулера. Бывает, что пить воду из него без кипячения просто опасно."Дело в том, что кулер содержит 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Кран, установленный на нем, не всегда промывается, что приводит к накоплению в воде микроорганизмов. Кроме того, бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований по обеззараживанию это может также привести к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека. В частности — на работу желудочно-кишечного тракта", — заключила эксперт.
https://ria.ru/20201015/voda-1579866384.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154895/93/1548959310_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_49c29dad5cd40a4cf2941e99488818c7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена саратцева, россия, роскачество, работа, питание, общество

Эксперт рассказала, почему опасно употреблять воду из кулера

02:24 31.10.2020
 
CC0 / insightzaoya / Стакан водыСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
CC0 / insightzaoya / Стакан воды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Употребление питьевой воды из кулера не всегда безопасно. Помимо рисков несоответствия требованиям по содержанию микроэлементов, есть опасность возникновения проблем со здоровьем, если тара не была должным образом обеззаражена перед заполнением новой порцией воды, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
По ее словам, сейчас Роскачество по заданию Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции исследует питьевую воду в различных упаковках, в том числе, в бутылках, которые устанавливают в кулерах.
"Мы исследуем воду по показателям химической безопасности, достоверности информации в маркировке", — отметила эксперт.
Главная задача этого исследования – определить, насколько часто в образцах продукции встречаются фальсифицированные сведения о составе воды, которые способны ввести потребителей в заблуждение. Помимо этого, Роскачество проверяет наличие патогенных микроорганизмов и возбудителей заболеваний. Основная проблема – недостаточная обработка кулера. Бывает, что пить воду из него без кипячения просто опасно.
Вода - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 02:10
Диетолог рассказала, чем заменить воду
"Дело в том, что кулер содержит 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Кран, установленный на нем, не всегда промывается, что приводит к накоплению в воде микроорганизмов. Кроме того, бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований по обеззараживанию это может также привести к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека. В частности — на работу желудочно-кишечного тракта", — заключила эксперт.
 
Елена СаратцеваРоссияРоскачествоРаботаПитаниеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
08:37Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
08:36В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
08:23Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт
08:14Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
08:13Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
08:12В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
07:58Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
07:44В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
07:42Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
07:41В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов
07:27Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
07:06Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
07:03Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
07:02Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
06:44РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
06:40Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
06:07"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
05:55Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
05:45Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения
Лента новостейМолния