https://ria.ru/20201031/kuler-1582395518.html

Эксперт рассказала, почему опасно употреблять воду из кулера

Эксперт рассказала, почему опасно употреблять воду из кулера

Употребление питьевой воды из кулера не всегда безопасно. Помимо рисков несоответствия требованиям по содержанию микроэлементов, есть опасность возникновения... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T02:24

2020-10-31T02:24

2020-10-31T02:24

елена саратцева

россия

роскачество

работа

питание

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Употребление питьевой воды из кулера не всегда безопасно. Помимо рисков несоответствия требованиям по содержанию микроэлементов, есть опасность возникновения проблем со здоровьем, если тара не была должным образом обеззаражена перед заполнением новой порцией воды, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.По ее словам, сейчас Роскачество по заданию Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции исследует питьевую воду в различных упаковках, в том числе, в бутылках, которые устанавливают в кулерах.Главная задача этого исследования – определить, насколько часто в образцах продукции встречаются фальсифицированные сведения о составе воды, которые способны ввести потребителей в заблуждение. Помимо этого, Роскачество проверяет наличие патогенных микроорганизмов и возбудителей заболеваний. Основная проблема – недостаточная обработка кулера. Бывает, что пить воду из него без кипячения просто опасно."Дело в том, что кулер содержит 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Кран, установленный на нем, не всегда промывается, что приводит к накоплению в воде микроорганизмов. Кроме того, бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований по обеззараживанию это может также привести к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека. В частности — на работу желудочно-кишечного тракта", — заключила эксперт.

https://ria.ru/20201015/voda-1579866384.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена саратцева, россия, роскачество, работа, питание, общество