https://ria.ru/20201031/kuban-1582442341.html
Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн
Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн
Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом в Краснодарском крае составил 12,5 миллиона тонн, в том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:01
2020-10-31T14:01
2020-10-31T14:01
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/17231/71/172317158_0:0:2137:1202_1400x0_80_0_0_eb4507d6288cd4124dd1d03ff9c288da.jpg
КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом в Краснодарском крае составил 12,5 миллиона тонн, в том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."Этот год без преувеличения стал настоящим испытанием для наших аграриев. Возвратные заморозки, засуха – таких неблагоприятных погодных условий у нас не было десятилетиями. И тем показательнее сегодняшние цифры. Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом составил 12,5 миллиона тонн. В том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн и почти на 90% она продовольственного класса", - сказал глава края.Он отметил, что из-за отсутствия дождей регион рисковал потерять посевы риса, но вовремя принятые меры, поддержка со стороны федерации и соседних регионов позволили собрать 900 тысяч тон зерна. "В следующем году восстановление собственных водных ресурсов – одна из основных задач отрасли. Так мы сможем нарастить объемы производства не только риса, но и овощей и фруктов, - пояснил губернатор.По его данным, урожай овощей текущего года остается на уровне прошлого – около 800 тысяч тонн, ягод собрано 1,26 тысячи тонн – это самый высокий показатель за последние 10 лет."За этими цифрами – ежедневный, практически бессонный труд наших аграриев, ученых-селекционеров. Именно благодаря их труду Кубань остается гарантом продовольственной безопасности страны. Более того, растет спрос на нашу продукцию за границей. Сегодня кубанские товары экспортируют в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20201031/vinograd-1582411573.html
https://ria.ru/20201030/kuban-1582373788.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/17231/71/172317158_0:0:2137:1602_1400x0_80_0_0_87da42dae6bbbbd0b59459d984e3a123.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости.
Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом в Краснодарском крае
составил 12,5 миллиона тонн, в том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев
.
"Этот год без преувеличения стал настоящим испытанием для наших аграриев. Возвратные заморозки, засуха – таких неблагоприятных погодных условий у нас не было десятилетиями. И тем показательнее сегодняшние цифры. Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом составил 12,5 миллиона тонн. В том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн и почти на 90% она продовольственного класса", - сказал глава края.
Он отметил, что из-за отсутствия дождей регион рисковал потерять посевы риса, но вовремя принятые меры, поддержка со стороны федерации и соседних регионов позволили собрать 900 тысяч тон зерна. "В следующем году восстановление собственных водных ресурсов – одна из основных задач отрасли. Так мы сможем нарастить объемы производства не только риса, но и овощей и фруктов, - пояснил губернатор.
По его данным, урожай овощей текущего года остается на уровне прошлого – около 800 тысяч тонн, ягод собрано 1,26 тысячи тонн – это самый высокий показатель за последние 10 лет.
"За этими цифрами – ежедневный, практически бессонный труд наших аграриев, ученых-селекционеров. Именно благодаря их труду Кубань остается гарантом продовольственной безопасности страны. Более того, растет спрос на нашу продукцию за границей. Сегодня кубанские товары экспортируют в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья", - добавил глава региона.