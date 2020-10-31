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Краснодарский край
https://ria.ru/20201031/kuban-1582442341.html
Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн
Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн
Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом в Краснодарском крае составил 12,5 миллиона тонн, в том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:01
2020-10-31T14:01
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом в Краснодарском крае составил 12,5 миллиона тонн, в том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."Этот год без преувеличения стал настоящим испытанием для наших аграриев. Возвратные заморозки, засуха – таких неблагоприятных погодных условий у нас не было десятилетиями. И тем показательнее сегодняшние цифры. Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом составил 12,5 миллиона тонн. В том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн и почти на 90% она продовольственного класса", - сказал глава края.Он отметил, что из-за отсутствия дождей регион рисковал потерять посевы риса, но вовремя принятые меры, поддержка со стороны федерации и соседних регионов позволили собрать 900 тысяч тон зерна. "В следующем году восстановление собственных водных ресурсов – одна из основных задач отрасли. Так мы сможем нарастить объемы производства не только риса, но и овощей и фруктов, - пояснил губернатор.По его данным, урожай овощей текущего года остается на уровне прошлого – около 800 тысяч тонн, ягод собрано 1,26 тысячи тонн – это самый высокий показатель за последние 10 лет."За этими цифрами – ежедневный, практически бессонный труд наших аграриев, ученых-селекционеров. Именно благодаря их труду Кубань остается гарантом продовольственной безопасности страны. Более того, растет спрос на нашу продукцию за границей. Сегодня кубанские товары экспортируют в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20201031/vinograd-1582411573.html
https://ria.ru/20201030/kuban-1582373788.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн

14:01 31.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУборка урожая риса на Кубани
Уборка урожая риса на Кубани - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом в Краснодарском крае составил 12,5 миллиона тонн, в том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Этот год без преувеличения стал настоящим испытанием для наших аграриев. Возвратные заморозки, засуха – таких неблагоприятных погодных условий у нас не было десятилетиями. И тем показательнее сегодняшние цифры. Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом составил 12,5 миллиона тонн. В том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн и почти на 90% она продовольственного класса", - сказал глава края.
Уборка винограда в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 09:33Краснодарский край
Кубань завершила уборку винограда, собрав более 193 тысяч тонн
Он отметил, что из-за отсутствия дождей регион рисковал потерять посевы риса, но вовремя принятые меры, поддержка со стороны федерации и соседних регионов позволили собрать 900 тысяч тон зерна. "В следующем году восстановление собственных водных ресурсов – одна из основных задач отрасли. Так мы сможем нарастить объемы производства не только риса, но и овощей и фруктов, - пояснил губернатор.
По его данным, урожай овощей текущего года остается на уровне прошлого – около 800 тысяч тонн, ягод собрано 1,26 тысячи тонн – это самый высокий показатель за последние 10 лет.
"За этими цифрами – ежедневный, практически бессонный труд наших аграриев, ученых-селекционеров. Именно благодаря их труду Кубань остается гарантом продовольственной безопасности страны. Более того, растет спрос на нашу продукцию за границей. Сегодня кубанские товары экспортируют в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья", - добавил глава региона.
Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Знак "Сделано на Кубани" получат 244 товара
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
 
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