https://ria.ru/20201031/kuban-1582442341.html

Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн

Урожай зерновых на Кубани составил 12,5 миллиона тонн

Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом в Краснодарском крае составил 12,5 миллиона тонн, в том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T14:01

2020-10-31T14:01

2020-10-31T14:01

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом в Краснодарском крае составил 12,5 миллиона тонн, в том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."Этот год без преувеличения стал настоящим испытанием для наших аграриев. Возвратные заморозки, засуха – таких неблагоприятных погодных условий у нас не было десятилетиями. И тем показательнее сегодняшние цифры. Валовый сбор зерновых вместе с кукурузой и рисом составил 12,5 миллиона тонн. В том числе озимой пшеницы получено более восьми миллионов тонн и почти на 90% она продовольственного класса", - сказал глава края.Он отметил, что из-за отсутствия дождей регион рисковал потерять посевы риса, но вовремя принятые меры, поддержка со стороны федерации и соседних регионов позволили собрать 900 тысяч тон зерна. "В следующем году восстановление собственных водных ресурсов – одна из основных задач отрасли. Так мы сможем нарастить объемы производства не только риса, но и овощей и фруктов, - пояснил губернатор.По его данным, урожай овощей текущего года остается на уровне прошлого – около 800 тысяч тонн, ягод собрано 1,26 тысячи тонн – это самый высокий показатель за последние 10 лет."За этими цифрами – ежедневный, практически бессонный труд наших аграриев, ученых-селекционеров. Именно благодаря их труду Кубань остается гарантом продовольственной безопасности страны. Более того, растет спрос на нашу продукцию за границей. Сегодня кубанские товары экспортируют в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20201031/vinograd-1582411573.html

https://ria.ru/20201030/kuban-1582373788.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика