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Глава Крыма пообещал не допустить "взрывного роста" цен на воду
Глава Крыма пообещал не допустить "взрывного роста" цен на воду
"Взрывного роста" цен на воду в Крыму из-за проблем с водоснабжением не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:56
2020-10-31T13:56
сергей аксенов (политик)
белогорск
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. "Взрывного роста" цен на воду в Крыму из-за проблем с водоснабжением не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов.Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске."По тарифной политике колоссального роста не будет. Стоимость одного куба воды 31 рубль 55 копеек. В среднем по ЮФО вода сегодня за куб стоит 36 рублей. Мы по сути одни из самых низких показателей имеем на сегодня. Все равно максимального роста не будет, вряд ли он превысит среднюю стоимость по Южному федеральному округу", - сказал Аксенов журналистам.По его словам, даже если в перспективе Крыму придется использовать воды из опреснителей, то ее стоимость, по разным оценкам, составит от 40 до 68 рублей за куб."Мы в теории считали, что если будем разницу в тарифе компенсировать при нынешних ценах, надо будет из бюджета 300 миллионов в год при 68 рублях, а при 40 - там практически ничего не будет, в рамках погрешности. Никакого взрывного роста тарифов по воде на территории Республики Крым не было и не будет", - подчеркнул Аксенов.
https://realty.ria.ru/20201031/khusnullin-otsenit-rabotu-po-vodosnabzheniyu-kryma-1582436455.html
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белогорск
симферополь
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сергей аксенов (политик), белогорск, симферополь, республика крым, общество

Глава Крыма пообещал не допустить "взрывного роста" цен на воду

13:56 31.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация с водой в Крыму
Ситуация с водой в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. "Взрывного роста" цен на воду в Крыму из-за проблем с водоснабжением не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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"По тарифной политике колоссального роста не будет. Стоимость одного куба воды 31 рубль 55 копеек. В среднем по ЮФО вода сегодня за куб стоит 36 рублей. Мы по сути одни из самых низких показателей имеем на сегодня. Все равно максимального роста не будет, вряд ли он превысит среднюю стоимость по Южному федеральному округу", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, даже если в перспективе Крыму придется использовать воды из опреснителей, то ее стоимость, по разным оценкам, составит от 40 до 68 рублей за куб.
"Мы в теории считали, что если будем разницу в тарифе компенсировать при нынешних ценах, надо будет из бюджета 300 миллионов в год при 68 рублях, а при 40 - там практически ничего не будет, в рамках погрешности. Никакого взрывного роста тарифов по воде на территории Республики Крым не было и не будет", - подчеркнул Аксенов.
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Сергей Аксенов (политик)БелогорскСимферопольРеспублика КрымОбщество
 
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