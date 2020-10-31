https://ria.ru/20201031/krym-1582442037.html

Глава Крыма пообещал не допустить "взрывного роста" цен на воду

Глава Крыма пообещал не допустить "взрывного роста" цен на воду

"Взрывного роста" цен на воду в Крыму из-за проблем с водоснабжением не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T13:56

2020-10-31T13:56

2020-10-31T13:56

сергей аксенов (политик)

белогорск

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. "Взрывного роста" цен на воду в Крыму из-за проблем с водоснабжением не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов.Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске."По тарифной политике колоссального роста не будет. Стоимость одного куба воды 31 рубль 55 копеек. В среднем по ЮФО вода сегодня за куб стоит 36 рублей. Мы по сути одни из самых низких показателей имеем на сегодня. Все равно максимального роста не будет, вряд ли он превысит среднюю стоимость по Южному федеральному округу", - сказал Аксенов журналистам.По его словам, даже если в перспективе Крыму придется использовать воды из опреснителей, то ее стоимость, по разным оценкам, составит от 40 до 68 рублей за куб."Мы в теории считали, что если будем разницу в тарифе компенсировать при нынешних ценах, надо будет из бюджета 300 миллионов в год при 68 рублях, а при 40 - там практически ничего не будет, в рамках погрешности. Никакого взрывного роста тарифов по воде на территории Республики Крым не было и не будет", - подчеркнул Аксенов.

https://realty.ria.ru/20201031/khusnullin-otsenit-rabotu-po-vodosnabzheniyu-kryma-1582436455.html

https://ria.ru/20201031/krym-1582433410.html

белогорск

симферополь

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), белогорск, симферополь, республика крым, общество