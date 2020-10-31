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Хуснуллин рассказал о возможном снижении цен в Крыму
Хуснуллин рассказал о возможном снижении цен в Крыму
Хорошая транспортная логистика с Крымом должна привести к снижению цен в регионе, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:41
2020-10-31T17:31
марат хуснуллин
республика крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Хорошая транспортная логистика с Крымом должна привести к снижению цен в регионе, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин."Я считаю, что мост (через Керченский пролив) и хорошая транспортная логистика все-таки дадут возможность дополнительной конкуренции, что позволит снизить цену на товары. Сейчас логистика стала намного лучше, мы надеемся, что все-таки цены будут снижаться", — сказал журналистам Хуснуллин.Кроме того, по его словам, также необходимо искать возможность для снижения стоимости услуг перевозки грузов железнодорожным транспортом.
https://realty.ria.ru/20201031/mestorozhdeniya-podzemnykh-vod-1582436062.html
республика крым
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марат хуснуллин, республика крым, экономика

Хуснуллин рассказал о возможном снижении цен в Крыму

13:41 31.10.2020 (обновлено: 17:31 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупатели в медицинских масках в супермаркете Симферополя
Покупатели в медицинских масках в супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Хорошая транспортная логистика с Крымом должна привести к снижению цен в регионе, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
"Я считаю, что мост (через Керченский пролив) и хорошая транспортная логистика все-таки дадут возможность дополнительной конкуренции, что позволит снизить цену на товары. Сейчас логистика стала намного лучше, мы надеемся, что все-таки цены будут снижаться", — сказал журналистам Хуснуллин.
Кроме того, по его словам, также необходимо искать возможность для снижения стоимости услуг перевозки грузов железнодорожным транспортом.
Здание санатория Форос в поселке городского типа Форос в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Новые месторождения подземных вод разведают в Крыму - Хуснуллин
 
Марат ХуснуллинРеспублика КрымЭкономика
 
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