https://ria.ru/20201031/krym-1582439376.html

Хуснуллин рассказал о возможном снижении цен в Крыму

Хуснуллин рассказал о возможном снижении цен в Крыму

Хорошая транспортная логистика с Крымом должна привести к снижению цен в регионе, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T13:41

2020-10-31T13:41

2020-10-31T17:31

марат хуснуллин

республика крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Хорошая транспортная логистика с Крымом должна привести к снижению цен в регионе, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин."Я считаю, что мост (через Керченский пролив) и хорошая транспортная логистика все-таки дадут возможность дополнительной конкуренции, что позволит снизить цену на товары. Сейчас логистика стала намного лучше, мы надеемся, что все-таки цены будут снижаться", — сказал журналистам Хуснуллин.Кроме того, по его словам, также необходимо искать возможность для снижения стоимости услуг перевозки грузов железнодорожным транспортом.

https://realty.ria.ru/20201031/mestorozhdeniya-podzemnykh-vod-1582436062.html

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, республика крым, экономика