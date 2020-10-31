Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201031/krym-1582433410.html
Крым приступил к реализации федерального плана по водоснабжению
Крым приступил к реализации федерального плана по водоснабжению
Крым фактически приступил к реализации федерального плана по обеспечению устойчивого водоснабжения, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:47
2020-10-31T14:48
алушта
сергей аксенов (политик)
михаил мишустин
белогорск
симферополь
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532532_0:246:3074:1975_1400x0_80_0_0_be023f6a9d556c4ae782f41e366c6de4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Крым фактически приступил к реализации федерального плана по обеспечению устойчивого водоснабжения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова."Пошагово мы уже ранее двигались, но острая ситуация возникла в Симферополе, и было принято решение президентом и правительством России работу по оптимизации системы водоснабжения усилить и ускорить. Все двигается, есть определенные нюансы, но все в движении", — сказал Аксенов журналистам.Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске.
https://realty.ria.ru/20201030/voda-1582337808.html
https://ria.ru/20201030/voda-1582241371.html
алушта
белогорск
симферополь
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532532_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_b2db5b4a423e056e699a3e29d274774b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, сергей аксенов (политик), михаил мишустин, белогорск, симферополь, республика крым, общество

Крым приступил к реализации федерального плана по водоснабжению

12:47 31.10.2020 (обновлено: 14:48 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Крым фактически приступил к реализации федерального плана по обеспечению устойчивого водоснабжения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Рабочий во время работ по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 17:49
Военные строят объекты для обеспечения Крыма водой с опережением графика
"Пошагово мы уже ранее двигались, но острая ситуация возникла в Симферополе, и было принято решение президентом и правительством России работу по оптимизации системы водоснабжения усилить и ускорить. Все двигается, есть определенные нюансы, но все в движении", — сказал Аксенов журналистам.
Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске.
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 11:30
В Крыму предложили создать опреснительную станцию с водой за 20 рублей
 
АлуштаСергей Аксенов (политик)Михаил МишустинБелогорскСимферопольРеспублика КрымОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Ученые предупредили о новой смертельной болезни
09:06В Крыму завершат строительство станции контроля космического пространства
09:02Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
08:58В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице
08:44В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
08:40Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
08:40Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю
08:40В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
08:36Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
08:30Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
08:28В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
08:15Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
08:05В Молдавии стартовали президентские выборы
07:23Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
07:15ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков
06:14Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
06:07ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
06:06Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
05:57Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
05:02"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
Лента новостейМолния