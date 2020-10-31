https://ria.ru/20201031/krym-1582433410.html
Крым приступил к реализации федерального плана по водоснабжению
Крым приступил к реализации федерального плана по водоснабжению
Крым фактически приступил к реализации федерального плана по обеспечению устойчивого водоснабжения, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:47
2020-10-31T12:47
2020-10-31T14:48
алушта
сергей аксенов (политик)
михаил мишустин
белогорск
симферополь
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532532_0:246:3074:1975_1400x0_80_0_0_be023f6a9d556c4ae782f41e366c6de4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Крым фактически приступил к реализации федерального плана по обеспечению устойчивого водоснабжения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова."Пошагово мы уже ранее двигались, но острая ситуация возникла в Симферополе, и было принято решение президентом и правительством России работу по оптимизации системы водоснабжения усилить и ускорить. Все двигается, есть определенные нюансы, но все в движении", — сказал Аксенов журналистам.Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске.
https://realty.ria.ru/20201030/voda-1582337808.html
https://ria.ru/20201030/voda-1582241371.html
алушта
белогорск
симферополь
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532532_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_b2db5b4a423e056e699a3e29d274774b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, сергей аксенов (политик), михаил мишустин, белогорск, симферополь, республика крым, общество