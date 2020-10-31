https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582492486.html
В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
Еще 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 6820, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T23:03
2020-10-31T23:03
2020-10-31T23:04
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здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Еще 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 6820, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 55 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 6820.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество