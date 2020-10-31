https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582492486.html

В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

Еще 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 6820, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T23:03

2020-10-31T23:03

2020-10-31T23:04

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Еще 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 6820, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 55 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 6820.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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