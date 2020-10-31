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В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
Еще 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 6820, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T23:03
2020-10-31T23:04
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Еще 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 6820, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 55 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 6820.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

23:03 31.10.2020 (обновлено: 23:04 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Еще 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 6820, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 55 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 6820.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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