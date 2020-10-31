https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582486130.html

В Греции впервые за сутки выявили более двух тысяч заболевших COVID-19

В Греции впервые за сутки выявили более двух тысяч заболевших COVID-19

В Греции за минувшие сутки выявили 2056 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 22 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в субботу... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T21:15

2020-10-31T21:15

2020-10-31T21:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кириакос мицотакис

коронавирусы

греция

в мире

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АФИНЫ, 31 окт – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 2056 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 22 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в субботу национальная организация общественного здравоохранения.Впервые количество заразившихся за сутки превысило 2 тысячи.Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 39 251.За минувшие сутки шесть человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 626 человек.В отделениях интенсивной терапии интубированы 135 человек. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписан 291 пациент.В связи с резким ростом числа инфицированных премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о новых мерах по борьбе со второй волной пандемии коронавируса – вводится частичный локдаун по всей стране. Новые правила, которые вступят в силу в 6.00 во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса: на развлечениях и перемещении граждан.Со вторника комендантский час будет действовать с 0.00 до 5.00 на территории всей Греции. По всей стране обязательно ношение маски как в помещениях, так и на улице. На месяц закрываются предприятия общепита – рестораны, таверны, бары, кафе. Для общепита будет разрешена доставка еды на дом и продажа на вынос.На удаленной работе будет 50% сотрудников в государственном и частном секторе. Вузы полностью переходят на дистанционное обучение.По всей стране будут работать промышленность, розничная торговля и школы. Открытыми остаются также предприятия сферы услуг, как отели и парикмахерские.В отличие от ограничений весной, выезд за пределы префектуры не запрещен.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/koronavirus-1582438937.html

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html

греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, коронавирусы, греция, в мире