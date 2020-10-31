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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582483574.html
В Италии за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
В Италии за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии снова побило абсолютный рекорд, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T20:47
2020-10-31T20:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
италия
в мире
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РИМ, 31 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии снова побило абсолютный рекорд, сообщило министерство здравоохранения.За сутки коронавирусом заразились 31 758 человек. Накануне было зарегистрировано 31 084 новых случая.Согласно обнародованным в субботу данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 679 430 подтвержденных случая COVID-19.Жертв инфекции по стране стало больше на 297, что стало самым высоким показателем за вторую волну эпидемии. Накануне умерших было 217.Общее число скончавшихся достигло 38 618.Число выздоровевших от коронавируса в Италии резко увеличилось на 5859 и достигло 289 426.Статистика свидетельствует о постоянном росте тестов на COVID-19. В субботу их снова провели свыше 215 тысяч, что позволило превзойти показатели пятницы.Послед объявления нынешней статистики на экстренное заседание собрался научно-технический комитет при Совете министров. В воскресенье состоится встреча правительства и руководителей регионов.В пятницу еженедельный доклад минздрава и Высшего института здравоохранения (ISS) объявил, что индекс распространения заражения (Rt) в среднем по Италии доходит до 1,7. Повышенная опасность неконтролируемой передачи инфекции наблюдается в 11 из 20 итальянских областей. Местные СМИ в этом связи отмечает, что вторая волна эпидемии на Апеннинах идет по худшему из четырех предусмотренных сценариев. Ряд изданий со ссылкой на источники в правительстве пишут, что не исключено введение всеобщего карантина уже через неделю. Чтобы избежать его, правительство может решиться на закрытие отдельных городов и сокращение часов работы магазинов и торговых центров.Последний на сегодняшний день пакет мер по борьбе с C COVID-19 вступил в силу 19 октября. Они включают запрет на работу заведений общепита после 18.00 и закрытие театров, кино и концертных залов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201031/epidemiya-1582473397.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, италия, в мире

В Италии за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

20:47 31.10.2020
 
© AP Photo / Alessandra TarantinoМедицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Читать ria.ru в
РИМ, 31 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии снова побило абсолютный рекорд, сообщило министерство здравоохранения.
За сутки коронавирусом заразились 31 758 человек. Накануне было зарегистрировано 31 084 новых случая.
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Согласно обнародованным в субботу данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 679 430 подтвержденных случая COVID-19.
Жертв инфекции по стране стало больше на 297, что стало самым высоким показателем за вторую волну эпидемии. Накануне умерших было 217.
Общее число скончавшихся достигло 38 618.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии резко увеличилось на 5859 и достигло 289 426.
Статистика свидетельствует о постоянном росте тестов на COVID-19. В субботу их снова провели свыше 215 тысяч, что позволило превзойти показатели пятницы.
Послед объявления нынешней статистики на экстренное заседание собрался научно-технический комитет при Совете министров. В воскресенье состоится встреча правительства и руководителей регионов.
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В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год
В пятницу еженедельный доклад минздрава и Высшего института здравоохранения (ISS) объявил, что индекс распространения заражения (Rt) в среднем по Италии доходит до 1,7. Повышенная опасность неконтролируемой передачи инфекции наблюдается в 11 из 20 итальянских областей. Местные СМИ в этом связи отмечает, что вторая волна эпидемии на Апеннинах идет по худшему из четырех предусмотренных сценариев. Ряд изданий со ссылкой на источники в правительстве пишут, что не исключено введение всеобщего карантина уже через неделю. Чтобы избежать его, правительство может решиться на закрытие отдельных городов и сокращение часов работы магазинов и торговых центров.
Последний на сегодняшний день пакет мер по борьбе с C COVID-19 вступил в силу 19 октября. Они включают запрет на работу заведений общепита после 18.00 и закрытие театров, кино и концертных залов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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