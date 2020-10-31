https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582483574.html

В Италии за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

В Италии за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии снова побило абсолютный рекорд, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T20:47

2020-10-31T20:47

2020-10-31T20:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

италия

в мире

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РИМ, 31 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии снова побило абсолютный рекорд, сообщило министерство здравоохранения.За сутки коронавирусом заразились 31 758 человек. Накануне было зарегистрировано 31 084 новых случая.Согласно обнародованным в субботу данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 679 430 подтвержденных случая COVID-19.Жертв инфекции по стране стало больше на 297, что стало самым высоким показателем за вторую волну эпидемии. Накануне умерших было 217.Общее число скончавшихся достигло 38 618.Число выздоровевших от коронавируса в Италии резко увеличилось на 5859 и достигло 289 426.Статистика свидетельствует о постоянном росте тестов на COVID-19. В субботу их снова провели свыше 215 тысяч, что позволило превзойти показатели пятницы.Послед объявления нынешней статистики на экстренное заседание собрался научно-технический комитет при Совете министров. В воскресенье состоится встреча правительства и руководителей регионов.В пятницу еженедельный доклад минздрава и Высшего института здравоохранения (ISS) объявил, что индекс распространения заражения (Rt) в среднем по Италии доходит до 1,7. Повышенная опасность неконтролируемой передачи инфекции наблюдается в 11 из 20 итальянских областей. Местные СМИ в этом связи отмечает, что вторая волна эпидемии на Апеннинах идет по худшему из четырех предусмотренных сценариев. Ряд изданий со ссылкой на источники в правительстве пишут, что не исключено введение всеобщего карантина уже через неделю. Чтобы избежать его, правительство может решиться на закрытие отдельных городов и сокращение часов работы магазинов и торговых центров.Последний на сегодняшний день пакет мер по борьбе с C COVID-19 вступил в силу 19 октября. Они включают запрет на работу заведений общепита после 18.00 и закрытие театров, кино и концертных залов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201031/epidemiya-1582473397.html

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, италия, в мире