https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html

Названы различия в передаче коронавируса и гриппа

Названы различия в передаче коронавируса и гриппа

Американское издание Huffington Post перечислило ключевые различия в распространении гриппа и COVID-19. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:34

2020-10-31T17:34

2020-10-31T20:00

хаффингтон пост

воз

бразилия

индия

сша

в мире

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американское издание Huffington Post перечислило ключевые различия в распространении гриппа и COVID-19.Для обоих вирусов характерна экспансия через так называемые "события-суперраспространители", при которых большое количество людей собираются в одном месте. Однако у коронавируса таких событий гораздо больше из-за слабого иммунитета к этой инфекции у населения.Кроме того, из-за долгого инкубационного периода бессимптомное и предсимптомное распространение COVID-19 может длиться две недели, тогда как у гриппа это "окно" гораздо меньше — симптомы проявляются уже через три дня после заражения.Человек, зараженный коронавирусом, передает его большему количеству людей. Индекс репродукции гриппа оценивают в один — 1,3 человека, тогда как зараженный COVID-19 может передать его десяти и более людям. Это происходит не из-за природы вируса, а по причине слабого иммунитета к нему у популяции.По данным ВОЗ, коронавирусом заразились 45 миллионов человек по всему миру, число погибших оценивают в 1,17 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США — 8,7 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия.

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582457103.html

бразилия

индия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хаффингтон пост, воз, бразилия, индия, сша, в мире