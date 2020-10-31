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Названы различия в передаче коронавируса и гриппа
Названы различия в передаче коронавируса и гриппа
Американское издание Huffington Post перечислило ключевые различия в распространении гриппа и COVID-19. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:34
2020-10-31T20:00
хаффингтон пост
воз
бразилия
индия
сша
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американское издание Huffington Post перечислило ключевые различия в распространении гриппа и COVID-19.Для обоих вирусов характерна экспансия через так называемые "события-суперраспространители", при которых большое количество людей собираются в одном месте. Однако у коронавируса таких событий гораздо больше из-за слабого иммунитета к этой инфекции у населения.Кроме того, из-за долгого инкубационного периода бессимптомное и предсимптомное распространение COVID-19 может длиться две недели, тогда как у гриппа это "окно" гораздо меньше — симптомы проявляются уже через три дня после заражения.Человек, зараженный коронавирусом, передает его большему количеству людей. Индекс репродукции гриппа оценивают в один — 1,3 человека, тогда как зараженный COVID-19 может передать его десяти и более людям. Это происходит не из-за природы вируса, а по причине слабого иммунитета к нему у популяции.По данным ВОЗ, коронавирусом заразились 45 миллионов человек по всему миру, число погибших оценивают в 1,17 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США — 8,7 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582457103.html
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хаффингтон пост, воз, бразилия, индия, сша, в мире

Названы различия в передаче коронавируса и гриппа

17:34 31.10.2020 (обновлено: 20:00 31.10.2020)
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с болью в горле
Мужчина с болью в горле - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американское издание Huffington Post перечислило ключевые различия в распространении гриппа и COVID-19.
Для обоих вирусов характерна экспансия через так называемые "события-суперраспространители", при которых большое количество людей собираются в одном месте. Однако у коронавируса таких событий гораздо больше из-за слабого иммунитета к этой инфекции у населения.
Кроме того, из-за долгого инкубационного периода бессимптомное и предсимптомное распространение COVID-19 может длиться две недели, тогда как у гриппа это "окно" гораздо меньше — симптомы проявляются уже через три дня после заражения.
Человек, зараженный коронавирусом, передает его большему количеству людей. Индекс репродукции гриппа оценивают в один — 1,3 человека, тогда как зараженный COVID-19 может передать его десяти и более людям. Это происходит не из-за природы вируса, а по причине слабого иммунитета к нему у популяции.
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По данным ВОЗ, коронавирусом заразились 45 миллионов человек по всему миру, число погибших оценивают в 1,17 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США 8,7 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия.
 
Хаффингтон ПостВОЗБразилияИндияСШАВ мире
 
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