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https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582446953.html
Россиян предупредили о пропадающем иммунитете к коронавирусу
Россиян предупредили о пропадающем иммунитете к коронавирусу
Руководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин рассказал "Известиям" о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:51
2020-10-31T17:06
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
воз
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Руководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин рассказал "Известиям" о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета у переболевших COVID-19.Специалист предупредил, что почти все пациенты, перенесшие коронавирус, теряют антитела к нему в ближайшие три-пять месяцев, и подвержены высокому риску повторного заражения.Ломакин также отметил, что эффективность введенной в организм вакцины от коронавируса со временем будет снижаться. Однако он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.По последним данным ВОЗ, число случаев COVID-19 в мире приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек скончались. Наибольшее число зараженных в США — 8,7 миллиона человек. Далее идут Индия и Бразилия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, воз, общество

Россиян предупредили о пропадающем иммунитете к коронавирусу

14:51 31.10.2020 (обновлено: 17:06 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Руководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин рассказал "Известиям" о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета у переболевших COVID-19.
Специалист предупредил, что почти все пациенты, перенесшие коронавирус, теряют антитела к нему в ближайшие три-пять месяцев, и подвержены высокому риску повторного заражения.
Ломакин также отметил, что эффективность введенной в организм вакцины от коронавируса со временем будет снижаться. Однако он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.

"Не надо забывать, что от вируса гриппа мы прививаемся каждый год, поэтому ничего особенного в этом нет", — добавил врач.

По последним данным ВОЗ, число случаев COVID-19 в мире приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек скончались. Наибольшее число зараженных в США — 8,7 миллиона человек. Далее идут Индия и Бразилия.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
 
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