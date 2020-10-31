https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582446953.html

Россиян предупредили о пропадающем иммунитете к коронавирусу

Россиян предупредили о пропадающем иммунитете к коронавирусу

Руководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин рассказал "Известиям" о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T14:51

2020-10-31T14:51

2020-10-31T17:06

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

воз

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Руководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин рассказал "Известиям" о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета у переболевших COVID-19.Специалист предупредил, что почти все пациенты, перенесшие коронавирус, теряют антитела к нему в ближайшие три-пять месяцев, и подвержены высокому риску повторного заражения.Ломакин также отметил, что эффективность введенной в организм вакцины от коронавируса со временем будет снижаться. Однако он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.По последним данным ВОЗ, число случаев COVID-19 в мире приближается к 45 миллионам, 1,17 миллиона человек скончались. Наибольшее число зараженных в США — 8,7 миллиона человек. Далее идут Индия и Бразилия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/koronavirus-1582438937.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, воз, общество