https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582418887.html

В России за сутки умерли 334 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 334 пациента с COVID-19

За сутки в России подтверждены 334 смерти людей с COVID-19, за все время - 27 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:47

2020-10-31T10:47

2020-10-31T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

костромская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 334 смерти людей с COVID-19, за все время - 27 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 334 летальных случая... За весь период по России умерло 27 990 человек", - говорится в сообщении.В частности, 55 случаев подтверждены в Москве, 42 - в Санкт-Петербурге, 15 - в Костромской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582418282.html

москва

костромская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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