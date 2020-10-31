https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582418887.html
В России за сутки умерли 334 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 334 пациента с COVID-19
За сутки в России подтверждены 334 смерти людей с COVID-19, за все время - 27 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:47
2020-10-31T10:47
2020-10-31T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
костромская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 334 смерти людей с COVID-19, за все время - 27 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 334 летальных случая... За весь период по России умерло 27 990 человек", - говорится в сообщении.В частности, 55 случаев подтверждены в Москве, 42 - в Санкт-Петербурге, 15 - в Костромской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582418282.html
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костромская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, костромская область, санкт-петербург, общество