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В Москве еще 3634 пациента вылечились после COVID-19
В Москве еще 3634 пациента вылечились после COVID-19
Еще 3634 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные медики вылечили более 311 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T09:09
2020-10-31T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Еще 3634 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные медики вылечили более 311 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3634 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 311 450", - сообщила Ракова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что домашний режим для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, регистрация на входе в развлекательные заведения и требования о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников сохраняются в Москве до конца ноября, также до 8 ноября продлевается дистанционный режим учебы для старшеклассников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве еще 3634 пациента вылечились после COVID-19

09:09 31.10.2020 (обновлено: 09:16 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи в Омске
Сотрудник скорой помощи в Омске - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Еще 3634 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные медики вылечили более 311 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3634 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 311 450", - сообщила Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что домашний режим для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, регистрация на входе в развлекательные заведения и требования о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников сохраняются в Москве до конца ноября, также до 8 ноября продлевается дистанционный режим учебы для старшеклассников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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