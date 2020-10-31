Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582401488.html
Президент Бразилии заявил, что пандемия COVID-19 "заканчивается"
Президент Бразилии заявил, что пандемия COVID-19 "заканчивается"
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу, что пандемия коронавируса нового типа "заканчивается", сообщает издание Globo. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T03:46
2020-10-31T03:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
сан-паулу (город)
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570685_764:0:2915:1210_1400x0_80_0_0_a10e5cd94e5d265e8eabd19db56770a2.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу, что пандемия коронавируса нового типа "заканчивается", сообщает издание Globo.В своей речи президент также упомянул губернатора бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа, с которым у него есть разногласия по поводу вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.Ранее бразильское государственное агентство по санитарному надзору Anvisa разрешило импорт сырья для производства 40 миллионов доз вакцины от COVID-19 производства китайской лаборатории Sinovac.Китайский препарат стал предметом спора президента страны Жаира Болсонару с министром здравоохранения Эдуарду Пазуеллу, который ранее сообщил о подписании меморандума о поставках с китайской стороной. Болсонару заявлял, что принял решение не покупать эту вакцину, мотивировав его незавершенными клиническими исследованиями. Он также подчеркнул, что нельзя оправдать финансовую поддержку от губернатора штата Сан-Паулу Жоау Дориа медикаментам, которые даже не прошли фазу испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201021/dobrovolets-1580897988.html
сан-паулу (город)
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570685_323:0:2915:1944_1400x0_80_0_0_060bfb6465b05aac14ce3d0bfc9d0535.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, жаир болсонару, сан-паулу (город), бразилия, в мире

Президент Бразилии заявил, что пандемия COVID-19 "заканчивается"

03:46 31.10.2020 (обновлено: 03:47 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу, что пандемия коронавируса нового типа "заканчивается", сообщает издание Globo.
В своей речи президент также упомянул губернатора бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа, с которым у него есть разногласия по поводу вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.
"Пандемия заканчивается, я думаю, что он (Дориа – ред.) хочет быстренько вакцинировать людей, потому что она закончится, и он скажет: "все кончено благодаря моей вакцине", понятно? Что подходит к концу, так это его правление, это ясно", - заявил Болсонару во время общения со своими сторонниками.
Ранее бразильское государственное агентство по санитарному надзору Anvisa разрешило импорт сырья для производства 40 миллионов доз вакцины от COVID-19 производства китайской лаборатории Sinovac.
Китайский препарат стал предметом спора президента страны Жаира Болсонару с министром здравоохранения Эдуарду Пазуеллу, который ранее сообщил о подписании меморандума о поставках с китайской стороной. Болсонару заявлял, что принял решение не покупать эту вакцину, мотивировав его незавершенными клиническими исследованиями. Он также подчеркнул, что нельзя оправдать финансовую поддержку от губернатора штата Сан-Паулу Жоау Дориа медикаментам, которые даже не прошли фазу испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 20:03Распространение нового коронавируса
В Бразилии умер участник испытаний вакцины AstraZeneca
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруСан-Паулу (город)БразилияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
08:37Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
08:36В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
08:23Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт
08:14Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
08:13Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
08:12В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
07:58Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
07:44В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
07:42Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
07:41В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов
07:27Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
07:06Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
07:03Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
07:02Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
06:44РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
06:40Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
06:07"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
05:55Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
05:45Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения
Лента новостейМолния