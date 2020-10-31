https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582401488.html

Президент Бразилии заявил, что пандемия COVID-19 "заканчивается"

Президент Бразилии заявил, что пандемия COVID-19 "заканчивается"

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу, что пандемия коронавируса нового типа "заканчивается", сообщает издание Globo. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T03:46

2020-10-31T03:46

2020-10-31T03:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

жаир болсонару

сан-паулу (город)

бразилия

в мире

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу, что пандемия коронавируса нового типа "заканчивается", сообщает издание Globo.В своей речи президент также упомянул губернатора бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа, с которым у него есть разногласия по поводу вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.Ранее бразильское государственное агентство по санитарному надзору Anvisa разрешило импорт сырья для производства 40 миллионов доз вакцины от COVID-19 производства китайской лаборатории Sinovac.Китайский препарат стал предметом спора президента страны Жаира Болсонару с министром здравоохранения Эдуарду Пазуеллу, который ранее сообщил о подписании меморандума о поставках с китайской стороной. Болсонару заявлял, что принял решение не покупать эту вакцину, мотивировав его незавершенными клиническими исследованиями. Он также подчеркнул, что нельзя оправдать финансовую поддержку от губернатора штата Сан-Паулу Жоау Дориа медикаментам, которые даже не прошли фазу испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201021/dobrovolets-1580897988.html

сан-паулу (город)

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, жаир болсонару, сан-паулу (город), бразилия, в мире