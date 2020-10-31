https://ria.ru/20201031/koran--1582454137.html

В РПЦ призвали снять ограничения "16+" на священные тексты религий

В РПЦ призвали снять ограничения "16+" на священные тексты религий

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что изучать священные тексты традиционных религий РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T15:56

2020-10-31T15:56

2020-10-31T15:56

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что изучать священные тексты традиционных религий в школе нужно, при этом надо перестать наносить на них возрастное ограничение "16+"."Священные тексты традиционных религий не должны никак маркироваться. Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой "16+". Я думаю, что это совершенно абсурдно... Священные тексты традиционных религий должны быть, пусть, может быть, в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе по литературе", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его мнению, маркировка текстов по возрасту проставляется достаточно произвольно: так, например, в школьную программу входят произведения "16+", а купить их в магазине школьник не может.

https://ria.ru/20201031/karikatury-1582448194.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение