https://ria.ru/20201031/koran--1582454137.html
В РПЦ призвали снять ограничения "16+" на священные тексты религий
В РПЦ призвали снять ограничения "16+" на священные тексты религий
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что изучать священные тексты традиционных религий РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:56
2020-10-31T15:56
2020-10-31T15:56
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что изучать священные тексты традиционных религий в школе нужно, при этом надо перестать наносить на них возрастное ограничение "16+"."Священные тексты традиционных религий не должны никак маркироваться. Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой "16+". Я думаю, что это совершенно абсурдно... Священные тексты традиционных религий должны быть, пусть, может быть, в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе по литературе", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его мнению, маркировка текстов по возрасту проставляется достаточно произвольно: так, например, в школьную программу входят произведения "16+", а купить их в магазине школьник не может.
https://ria.ru/20201031/karikatury-1582448194.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что изучать священные тексты традиционных религий в школе нужно, при этом надо перестать наносить на них возрастное ограничение "16+".
"Священные тексты традиционных религий не должны никак маркироваться. Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой "16+". Я думаю, что это совершенно абсурдно... Священные тексты традиционных религий должны быть, пусть, может быть, в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе по литературе", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, маркировка текстов по возрасту проставляется достаточно произвольно: так, например, в школьную программу входят произведения "16+", а купить их в магазине школьник не может.