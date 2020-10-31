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Биография Шона Коннери
Биография Шона Коннери
Британский актер и продюсер сэр Шон Коннери (Sean Connery, настоящее имя Томас Коннери / Thomas Connery) родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге (Шотландия) в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T18:38
2020-10-31T18:38
шон коннери
шотландия
справки
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Британский актер и продюсер сэр Шон Коннери (Sean Connery, настоящее имя Томас Коннери / Thomas Connery) родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге (Шотландия) в семье рабочего.В 13 лет был вынужден бросить школу и помогать родителям, подрабатывая развозкой молока.В 16 лет стал матросом британского военно-морского флота, однако был уволен по состоянию здоровья из-за язвы желудка.После этого вернулся в Эдинбург, где сменил множество профессий: работал каменщиком, телохранителем, шофером, лакировщиком гробов и манекенщиком. Увлекался бодибилдингом. В 1953 году на конкурсе "Мистер Вселенная" выступил в группе легкого веса и выиграл бронзовую медаль. После этого устроился статистом в лондонскую труппу South Pacific и сменил имя Томас на Шон.Окончил Эдинбургскую школу искусств.Дебютировал на провинциальной сцене в 1951 году, а с 1953 года в течение нескольких лет играл разные роли в репертуарных театрах.В 1954 году впервые снялся в фильмах "Диснейленд" (Disneyland) и "Сирень весной" (Lilacs in the Spring).Играл небольшие роли в малоизвестных лентах: "Адские водители" (Hell Drivers, 1957), "Анна Кисти" (Anna Christie, 1957), "Замок с часовым механизмом" (Time Lock, 1957), "Рискованная акция" (Action of the Tiger, 1957).В 1957 году сыграл главную роль в фильме "Обратной дороги нет".Мировая известность и слава пришли к актеру в 1962 году - после исполненной им роли агента британской разведки Джеймса Бонда в фильме "Доктор Ноу" (Dr. No).C 1962 по 1971 годы играл главные роли в шести "бондовских" фильмах: "Доктор Ноу", "Из России с любовью" (From Russia with Love, 1963), "Голдфингер" (Goldfinger, 1964), "Шаровая молния" (Thunderball, 1965), "Живешь только дважды" (You Only Live Twice, 1967); "Бриллианты навсегда" (Diamonds are Forever, 1971). Он стал одним из самых популярных актеров десятилетия.В 60-е годы сыграл главные роли в фильмах: "Приключенческая история" (Adventure story, 1961), "Марни" (Marnie, 1964), "Соломенная вдова" (Woman of Straw, 1964), "Холм" (The Hill, 1965), "Красная палатка" (The Red Tent, 1969) и др.После выхода на экраны картины "Бриллианты навсегда", Коннери отказался от работы в последующих лентах "бондианы", однако в 1983 году появился в роли Джеймса Бонда в фильме "Никогда не говори "никогда" (Never say never).В 1986 году актер принял участие в съемках фильма "Имя Розы" (The name of the Rose).За второстепенную роль старого полицейского в фильме "Неприкасаемые" (Untouchables, 1987) Коннери получил премию "Оскар".В 1989 году он сыграл роль отца Джонса в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade), в 1990 году исполнил главную роль в фильме по мировому бестселлеру Тома Клэнси "Охота за "Красным Октябрем" (The hunt for Red October).В 1990-2000-е годы Коннери снимался не более чем в одном-двух фильмах в год. Среди его работ этого периода: "Русский отдел" (The Russia House, 1990), "Первый рыцарь" (First Knight, 1995), "Скала" (The Rock, 1996), "Западня" (Entrapment, 1999), "Найти Форрестера" (Finding Forrester, 2000), "Лига выдающихся джентльменов" (The League of Extraordinary Gentlemen, 2003) и др.Помимо актерской деятельности, Шон Коннери занимался продюсированием. Он был кинопродюсером фильмов "Знахарь"(Medicine Man, 1992), "Восходящее солнце" (Rising Sun, 1993), "Справедливый суд" (Just Cause, 1995), "Скала", "Западня", "Найти Форрестера", "Лига выдающихся джентльменов", анимационного фильма "Ветеринар Сэр Билли" (Sir Billi the Vet, 2006).Был театральным продюсером спектакля "Искусство" (1998), в этом же году за спектакль он получил премию Tony.В 2006 году Шон Коннери сообщил о завершении актерской карьеры.В 2008 году он представил свою автобиографическую книгу "Быть шотландцем". Актер написал ее в соавторстве со своим другом, режиссером Мюрреем Григором, с которым вместе работал в 1983 году над документальным телефильмом "Эдинбург Шона Коннери".31 октября 2020 года стало известно, что Шон Коннери скончался.Шон Коннери – лауреат многих профессиональных наград, в том числе трижды лауреат американской премии "Золотой Глобус" (1972, 1988, 1996), дважды лауреат премии Британской Академии кино и телевидения BAFTA Awards (1988, 1998) и т.д.Финансировал созданный им в 1971 году Образовательный фонд Шотландии (The Scottish International Education Trust).В 1989 году журнал People назвал 60-летнего Коннери самым сексуальным мужчиной в мире.В июле 2000 года получил титул сэра и был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II.Был женат вторым браком на Мишелин Рокбрюн (Micheline Roquebrune). У него остался сын Джейсон от первого брака с актрисой Дианой Чиленто (Diane Cilento), который также стал актером.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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шон коннери, шотландия, справки

Биография Шона Коннери

18:38 31.10.2020
 
© REUTERS / Adam HungerШон Коннери
Шон Коннери - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© REUTERS / Adam Hunger
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Британский актер и продюсер сэр Шон Коннери (Sean Connery, настоящее имя Томас Коннери / Thomas Connery) родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге (Шотландия) в семье рабочего.
В 13 лет был вынужден бросить школу и помогать родителям, подрабатывая развозкой молока.
В 16 лет стал матросом британского военно-морского флота, однако был уволен по состоянию здоровья из-за язвы желудка.
После этого вернулся в Эдинбург, где сменил множество профессий: работал каменщиком, телохранителем, шофером, лакировщиком гробов и манекенщиком. Увлекался бодибилдингом. В 1953 году на конкурсе "Мистер Вселенная" выступил в группе легкого веса и выиграл бронзовую медаль. После этого устроился статистом в лондонскую труппу South Pacific и сменил имя Томас на Шон.
Окончил Эдинбургскую школу искусств.
Дебютировал на провинциальной сцене в 1951 году, а с 1953 года в течение нескольких лет играл разные роли в репертуарных театрах.
В 1954 году впервые снялся в фильмах "Диснейленд" (Disneyland) и "Сирень весной" (Lilacs in the Spring).
Играл небольшие роли в малоизвестных лентах: "Адские водители" (Hell Drivers, 1957), "Анна Кисти" (Anna Christie, 1957), "Замок с часовым механизмом" (Time Lock, 1957), "Рискованная акция" (Action of the Tiger, 1957).
В 1957 году сыграл главную роль в фильме "Обратной дороги нет".
Мировая известность и слава пришли к актеру в 1962 году - после исполненной им роли агента британской разведки Джеймса Бонда в фильме "Доктор Ноу" (Dr. No).
C 1962 по 1971 годы играл главные роли в шести "бондовских" фильмах: "Доктор Ноу", "Из России с любовью" (From Russia with Love, 1963), "Голдфингер" (Goldfinger, 1964), "Шаровая молния" (Thunderball, 1965), "Живешь только дважды" (You Only Live Twice, 1967); "Бриллианты навсегда" (Diamonds are Forever, 1971). Он стал одним из самых популярных актеров десятилетия.
В 60-е годы сыграл главные роли в фильмах: "Приключенческая история" (Adventure story, 1961), "Марни" (Marnie, 1964), "Соломенная вдова" (Woman of Straw, 1964), "Холм" (The Hill, 1965), "Красная палатка" (The Red Tent, 1969) и др.
После выхода на экраны картины "Бриллианты навсегда", Коннери отказался от работы в последующих лентах "бондианы", однако в 1983 году появился в роли Джеймса Бонда в фильме "Никогда не говори "никогда" (Never say never).
В 1986 году актер принял участие в съемках фильма "Имя Розы" (The name of the Rose).
За второстепенную роль старого полицейского в фильме "Неприкасаемые" (Untouchables, 1987) Коннери получил премию "Оскар".
В 1989 году он сыграл роль отца Джонса в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade), в 1990 году исполнил главную роль в фильме по мировому бестселлеру Тома Клэнси "Охота за "Красным Октябрем" (The hunt for Red October).
В 1990-2000-е годы Коннери снимался не более чем в одном-двух фильмах в год. Среди его работ этого периода: "Русский отдел" (The Russia House, 1990), "Первый рыцарь" (First Knight, 1995), "Скала" (The Rock, 1996), "Западня" (Entrapment, 1999), "Найти Форрестера" (Finding Forrester, 2000), "Лига выдающихся джентльменов" (The League of Extraordinary Gentlemen, 2003) и др.
Помимо актерской деятельности, Шон Коннери занимался продюсированием. Он был кинопродюсером фильмов "Знахарь"(Medicine Man, 1992), "Восходящее солнце" (Rising Sun, 1993), "Справедливый суд" (Just Cause, 1995), "Скала", "Западня", "Найти Форрестера", "Лига выдающихся джентльменов", анимационного фильма "Ветеринар Сэр Билли" (Sir Billi the Vet, 2006).
Был театральным продюсером спектакля "Искусство" (1998), в этом же году за спектакль он получил премию Tony.
В 2006 году Шон Коннери сообщил о завершении актерской карьеры.
В 2008 году он представил свою автобиографическую книгу "Быть шотландцем". Актер написал ее в соавторстве со своим другом, режиссером Мюрреем Григором, с которым вместе работал в 1983 году над документальным телефильмом "Эдинбург Шона Коннери".
31 октября 2020 года стало известно, что Шон Коннери скончался.
Шон Коннери – лауреат многих профессиональных наград, в том числе трижды лауреат американской премии "Золотой Глобус" (1972, 1988, 1996), дважды лауреат премии Британской Академии кино и телевидения BAFTA Awards (1988, 1998) и т.д.
Финансировал созданный им в 1971 году Образовательный фонд Шотландии (The Scottish International Education Trust).
В 1989 году журнал People назвал 60-летнего Коннери самым сексуальным мужчиной в мире.
В июле 2000 года получил титул сэра и был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II.
Был женат вторым браком на Мишелин Рокбрюн (Micheline Roquebrune). У него остался сын Джейсон от первого брака с актрисой Дианой Чиленто (Diane Cilento), который также стал актером.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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