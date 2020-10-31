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В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
Два человека пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в одной из больниц города Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, говорится в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T08:12
2020-10-31T08:12
гуандун
хэйлунцзян
китай
гуанчжоу
в мире
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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Два человека пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в одной из больниц города Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, говорится в сообщении управления общественной безопасности района Тяньхэ.Нападение произошло в субботу около 10:00 (5:00 мск), когда 35-летний уроженец северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян по не установленной пока причине ворвался с ножом в больницу и напал на людей. Сообщается, что мужчина ранее проходил лечение в этой больнице.После нападения мужчина покончил с собой, мотивы его поступка неизвестны.На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование. Пострадавшим, среди которых по данным местным СМИ один врач, оказывают необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582354032.html
https://ria.ru/20200604/1572436388.html
гуандун
хэйлунцзян
китай
гуанчжоу
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гуандун, хэйлунцзян, китай, гуанчжоу, в мире

В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей

08:12 31.10.2020
 
© AP Photo / Ng Han GuanПолицейский стоит перед зданием бывшего консульства США в Чэнду, провинция Сычуань, Китай
Полицейский стоит перед зданием бывшего консульства США в Чэнду, провинция Сычуань, Китай - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Два человека пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в одной из больниц города Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, говорится в сообщении управления общественной безопасности района Тяньхэ.
Нападение произошло в субботу около 10:00 (5:00 мск), когда 35-летний уроженец северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян по не установленной пока причине ворвался с ножом в больницу и напал на людей. Сообщается, что мужчина ранее проходил лечение в этой больнице.
Сотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 18:49
Источник: в Париже задержали напавшего на полицейских мужчину с ножом
После нападения мужчина покончил с собой, мотивы его поступка неизвестны.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование. Пострадавшим, среди которых по данным местным СМИ один врач, оказывают необходимую медицинскую помощь.
Нож - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
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ГуандунХэйлунцзянКитайГуанчжоуВ мире
 
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