https://ria.ru/20201031/kitay-1582406428.html
В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
Два человека пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в одной из больниц города Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, говорится в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T08:12
2020-10-31T08:12
2020-10-31T08:12
гуандун
хэйлунцзян
китай
гуанчжоу
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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Два человека пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в одной из больниц города Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, говорится в сообщении управления общественной безопасности района Тяньхэ.Нападение произошло в субботу около 10:00 (5:00 мск), когда 35-летний уроженец северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян по не установленной пока причине ворвался с ножом в больницу и напал на людей. Сообщается, что мужчина ранее проходил лечение в этой больнице.После нападения мужчина покончил с собой, мотивы его поступка неизвестны.На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование. Пострадавшим, среди которых по данным местным СМИ один врач, оказывают необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582354032.html
https://ria.ru/20200604/1572436388.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуандун, хэйлунцзян, китай, гуанчжоу, в мире