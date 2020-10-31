Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201031/khellouin-1582097620.html
Хэллоуин - канун католического Дня Всех Святых
Хэллоуин - канун католического Дня Всех Святых
Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. По традиции он... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T03:56
2020-10-31T03:56
хэллоуин
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582105901_0:259:3077:1990_1400x0_80_0_0_4b43e51f4cf7f31e8876d54ec1e3fca4.jpg
Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно ходят в эту ночь среди людей. В этот день организуется карнавал, символом которого считается ведьма на метле и выдолбленная тыква, внутри которой зажжена свеча. Хэллоуин является аналогом знаменитого кельтского праздника Самхейн, также отмечавшегося в ночь под 1 ноября. У племен кельтов, проживавших на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, и деливших год на зиму и лето, день 31 октября считался последним днем уходящего года. С этого дня, по традиции кельтов, начиналась зима. Празднование Нового года происходило в ночь на первое ноября. В эту ночь, по древнему поверью кельтов, миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на землю. Кельты называли эту ночь Самайном или Самхейном. Для того чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали костюмы, состоящие из звериных голов и шкур, чтобы "отпугивать" злые силы. При этом люди собирались у костров и приносили в жертву урожай и животных. Символом праздника была тыква, которая означала не только окончание лета и сбора урожая, но и "отпугивала" злых духов огнем, который зажигался внутри нее. После завоевания кельтов римлянами в начале тысячелетия смешались традиции праздника кельтов и латинских праздников Фералия (приходился на конец октября; в этот день римляне поминали покойных) и дня Помоны, богини древесных плодов. В 313 году христианство стало господствующей религией Римской империи и постепенно распространилось по Европе. 13 мая 609 (по другим источникам – 610) года в Риме папа Бонифаций IV освятил в честь Богородицы и всех мучеников бывший языческий храм Пантеон. Этот день стал отмечаться как праздник Всех святых. В середине VIII века папа Григорий III освятил 1 ноября в честь всех святых одну из капелл собора святого Петра и в честь этого события передвинул дату празднования Дня всех святых на 1 ноября. Столетием позже папа Григорий IV сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником в честь Всех святых.Первоначально праздник носил название All Hallows Eve (Месса Всех Святых), а позже его стали называть Halloween.С наибольшим размахом Хэллоуин отмечается в США и Канаде, где он наиболее популярен. В США жители ежегодно тратят на Хэллоуин около шести миллиардов долларов. В этот день в стране скупается одна четвертая часть всех сладостей.Атрибуты американского Хэллоуина: фонарь из тыквы Jack-o-lantern и требование угощений – Trick or treat (детская игра "Кошелек или жизнь"). Обычно дети, наряжаясь в костюмы чудовищ, ходят по соседским домам, пугая взрослых, которые откупаются от них сладостями.Несмотря на то, что американцы отмечают Хэллоуин более двух веков, праздник не является официальным.В Германии Хэллоуин отмечается в Замке Франкенштейна в Дармштадте (федеральная земля Гессен), куда съезжаются тысячи людей в костюмах монстров, вампиров, ведьм.Во Франции шествия гоблинов, вампиров и страшных призраков, освещающих свой путь фонарями-тыквами, проходят в пригороде Парижа Диснейленде и в городе Лиможе. В Китае Хэллоуин известен как фестиваль духов Teng Chieh – день поминания предков. В этот день перед фотографиями умерших родственников китайцы ставят еду и воду, а также фонарь, освещающий путь душам предков, путешествующих в ночь Хэллоуина. Во время проведения фестиваля людям запрещается поднимать деньги, принимать или отклонять предложения, гулять ночью, приближаться к стенам и носить красную одежду, так как считается, что она привлекает призраков. В России Хэллоуин также обрел свои традиции и поклонников. Многие развлекательные заведения клубного типа в последний день октября готовят для своих гостей различные мероприятия.Представители традиционных религий России считают празднование Хэллоуина играми с нечистой силой, которое, по их словам, чуждо российской культуре и годится лишь для атеистов и "дурачащейся" молодежи. В 2020 году на фоне распространения коронавируса нового типа COVID-19 во многих странах действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Пандемия внесла коррективы и в празднование Хэллоуина. Представители системы здравоохранения призывают отмечать праздник дома или на открытом воздухе, избегая скопления людей.В некоторых штатах США власти запретили жителям выпрашивать сладости в рамках традиционной игры "Кошелек или жизнь". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582105901_195:0:2926:2048_1400x0_80_0_0_8039f9d7de18ab3e3d77b8195c489e1e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хэллоуин, справки, в мире

Хэллоуин - канун католического Дня Всех Святых

03:56 31.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчастница "Зомби-парада" в канун Хэллоуина
Участница Зомби-парада в канун Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно ходят в эту ночь среди людей.
В этот день организуется карнавал, символом которого считается ведьма на метле и выдолбленная тыква, внутри которой зажжена свеча.
Хэллоуин является аналогом знаменитого кельтского праздника Самхейн, также отмечавшегося в ночь под 1 ноября. У племен кельтов, проживавших на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, и деливших год на зиму и лето, день 31 октября считался последним днем уходящего года. С этого дня, по традиции кельтов, начиналась зима.
Празднование Нового года происходило в ночь на первое ноября. В эту ночь, по древнему поверью кельтов, миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на землю. Кельты называли эту ночь Самайном или Самхейном. Для того чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали костюмы, состоящие из звериных голов и шкур, чтобы "отпугивать" злые силы. При этом люди собирались у костров и приносили в жертву урожай и животных. Символом праздника была тыква, которая означала не только окончание лета и сбора урожая, но и "отпугивала" злых духов огнем, который зажигался внутри нее.
После завоевания кельтов римлянами в начале тысячелетия смешались традиции праздника кельтов и латинских праздников Фералия (приходился на конец октября; в этот день римляне поминали покойных) и дня Помоны, богини древесных плодов. В 313 году христианство стало господствующей религией Римской империи и постепенно распространилось по Европе.
13 мая 609 (по другим источникам – 610) года в Риме папа Бонифаций IV освятил в честь Богородицы и всех мучеников бывший языческий храм Пантеон. Этот день стал отмечаться как праздник Всех святых. В середине VIII века папа Григорий III освятил 1 ноября в честь всех святых одну из капелл собора святого Петра и в честь этого события передвинул дату празднования Дня всех святых на 1 ноября. Столетием позже папа Григорий IV сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником в честь Всех святых.
Первоначально праздник носил название All Hallows Eve (Месса Всех Святых), а позже его стали называть Halloween.
С наибольшим размахом Хэллоуин отмечается в США и Канаде, где он наиболее популярен. В США жители ежегодно тратят на Хэллоуин около шести миллиардов долларов. В этот день в стране скупается одна четвертая часть всех сладостей.
Атрибуты американского Хэллоуина: фонарь из тыквы Jack-o-lantern и требование угощений – Trick or treat (детская игра "Кошелек или жизнь"). Обычно дети, наряжаясь в костюмы чудовищ, ходят по соседским домам, пугая взрослых, которые откупаются от них сладостями.
Несмотря на то, что американцы отмечают Хэллоуин более двух веков, праздник не является официальным.
В Германии Хэллоуин отмечается в Замке Франкенштейна в Дармштадте (федеральная земля Гессен), куда съезжаются тысячи людей в костюмах монстров, вампиров, ведьм.
Во Франции шествия гоблинов, вампиров и страшных призраков, освещающих свой путь фонарями-тыквами, проходят в пригороде Парижа Диснейленде и в городе Лиможе.
В Китае Хэллоуин известен как фестиваль духов Teng Chieh – день поминания предков. В этот день перед фотографиями умерших родственников китайцы ставят еду и воду, а также фонарь, освещающий путь душам предков, путешествующих в ночь Хэллоуина. Во время проведения фестиваля людям запрещается поднимать деньги, принимать или отклонять предложения, гулять ночью, приближаться к стенам и носить красную одежду, так как считается, что она привлекает призраков.
В России Хэллоуин также обрел свои традиции и поклонников. Многие развлекательные заведения клубного типа в последний день октября готовят для своих гостей различные мероприятия.
Представители традиционных религий России считают празднование Хэллоуина играми с нечистой силой, которое, по их словам, чуждо российской культуре и годится лишь для атеистов и "дурачащейся" молодежи.
В 2020 году на фоне распространения коронавируса нового типа COVID-19 во многих странах действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Пандемия внесла коррективы и в празднование Хэллоуина. Представители системы здравоохранения призывают отмечать праздник дома или на открытом воздухе, избегая скопления людей.
В некоторых штатах США власти запретили жителям выпрашивать сладости в рамках традиционной игры "Кошелек или жизнь".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ХэллоуинСправкиВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
08:37Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
08:36В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
08:23Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт
08:14Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
08:13Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
08:12В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
07:58Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
07:44В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
07:42Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
07:41В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов
07:27Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
07:06Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
07:03Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
07:02Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
06:44РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
06:40Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
06:07"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
05:55Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
05:45Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения
Лента новостейМолния