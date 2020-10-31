https://ria.ru/20201031/kazaki-1582438432.html

Донские казаки отпраздновали 450-летие служения Российскому государству

Донские казаки отпраздновали 450-летие служения Российскому государству

В Ростовской области прошли торжества в честь 450-летия служения донских казаков Российскому государству. В праздничных мероприятиях принял участие помощник... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T13:33

2020-10-31T13:33

2020-10-31T13:33

российское казачество

ростовская область

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В Ростовской области прошли торжества в честь 450-летия служения донских казаков Российскому государству. В праздничных мероприятиях принял участие помощник президента, председатель Совета по делам казачества Анатолий Серышев, говорится на сайте президента России.Помощник президента встретился с казачьей молодежью в народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты". На встрече поднимались важные вопросы поддержки социально полезных инициатив молодых казаков, обсуждались перспективы дальнейшего развития казачьих молодежных организаций.В Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе прошла торжественная церемония приведения к присяге казаков Платовской сотни – студентов Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И.Платова. Помощник президента поздравил новобранцев, отдельно отметив преемственность в воспитании патриотов Отечества. Он также посетил ЮРГПУ (НПИ), встретился с руководством вуза, казаками-студентами, ознакомился с программами подготовки кадров для войсковых казачьих обществ.

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, ростовская область