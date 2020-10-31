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Донские казаки отпраздновали 450-летие служения Российскому государству
Донские казаки отпраздновали 450-летие служения Российскому государству
В Ростовской области прошли торжества в честь 450-летия служения донских казаков Российскому государству. В праздничных мероприятиях принял участие помощник... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:33
2020-10-31T13:33
российское казачество
ростовская область
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В Ростовской области прошли торжества в честь 450-летия служения донских казаков Российскому государству. В праздничных мероприятиях принял участие помощник президента, председатель Совета по делам казачества Анатолий Серышев, говорится на сайте президента России.Помощник президента встретился с казачьей молодежью в народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты". На встрече поднимались важные вопросы поддержки социально полезных инициатив молодых казаков, обсуждались перспективы дальнейшего развития казачьих молодежных организаций.В Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе прошла торжественная церемония приведения к присяге казаков Платовской сотни – студентов Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И.Платова. Помощник президента поздравил новобранцев, отдельно отметив преемственность в воспитании патриотов Отечества. Он также посетил ЮРГПУ (НПИ), встретился с руководством вуза, казаками-студентами, ознакомился с программами подготовки кадров для войсковых казачьих обществ.
ростовская область
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российское казачество, ростовская область

Донские казаки отпраздновали 450-летие служения Российскому государству

13:33 31.10.2020
 
© Фото пресс-службы Всероссийского казачьего обществаПомощник Президента, председатель Совета по делам казачества Анатолий Серышев (в центре) с полномочным представителем Президента в ЮФО Владимиром Устиновым (справа) и губернатором Ростовской области Василием Голубевым в ходе посещения комплекса "Самбекские высоты"
Помощник Президента, председатель Совета по делам казачества Анатолий Серышев (в центре) с полномочным представителем Президента в ЮФО Владимиром Устиновым (справа) и губернатором Ростовской области Василием Голубевым в ходе посещения комплекса Самбекские высоты - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В Ростовской области прошли торжества в честь 450-летия служения донских казаков Российскому государству. В праздничных мероприятиях принял участие помощник президента, председатель Совета по делам казачества Анатолий Серышев, говорится на сайте президента России.
Помощник президента встретился с казачьей молодежью в народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты". На встрече поднимались важные вопросы поддержки социально полезных инициатив молодых казаков, обсуждались перспективы дальнейшего развития казачьих молодежных организаций.
В Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе прошла торжественная церемония приведения к присяге казаков Платовской сотни – студентов Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И.Платова. Помощник президента поздравил новобранцев, отдельно отметив преемственность в воспитании патриотов Отечества. Он также посетил ЮРГПУ (НПИ), встретился с руководством вуза, казаками-студентами, ознакомился с программами подготовки кадров для войсковых казачьих обществ.
 
Российское казачествоРостовская область
 
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