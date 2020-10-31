https://ria.ru/20201031/karabakh-1582485988.html

Ереван заявил об уничтожении азербайджанского беспилотника в Карабахе

Ереван заявил об уничтожении азербайджанского беспилотника в Карабахе

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении на Степанакертом ударного беспилотника ВС Азербайджана. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T21:12

2020-10-31T21:12

2020-10-31T21:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН/СТЕПАНАКЕРТ, 31 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении на Степанакертом ударного беспилотника ВС Азербайджана."ПВО Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) уничтожили в небе над Степанакертом очередной ударный беспилотник противника", - написала Степанян в Facebook.Как передает корреспондент РИА Новости, громкий взрыв прозвучал в Степанакерте в районе 20.30 по московскому времени. Взрывная волна ощущалась в центральной части города, задрожали стекла в высотных зданиях. Информации о разрушениях не поступало, воздушная сирена не включалась.

https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582464471.html

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире