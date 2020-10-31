https://ria.ru/20201031/karabakh-1582485988.html
Ереван заявил об уничтожении азербайджанского беспилотника в Карабахе
Ереван заявил об уничтожении азербайджанского беспилотника в Карабахе
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении на Степанакертом ударного беспилотника ВС Азербайджана. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T21:12
2020-10-31T21:12
2020-10-31T21:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН/СТЕПАНАКЕРТ, 31 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении на Степанакертом ударного беспилотника ВС Азербайджана."ПВО Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) уничтожили в небе над Степанакертом очередной ударный беспилотник противника", - написала Степанян в Facebook.Как передает корреспондент РИА Новости, громкий взрыв прозвучал в Степанакерте в районе 20.30 по московскому времени. Взрывная волна ощущалась в центральной части города, задрожали стекла в высотных зданиях. Информации о разрушениях не поступало, воздушная сирена не включалась.
https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582464471.html
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире