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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582485988.html
Ереван заявил об уничтожении азербайджанского беспилотника в Карабахе
Ереван заявил об уничтожении азербайджанского беспилотника в Карабахе
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении на Степанакертом ударного беспилотника ВС Азербайджана. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T21:12
2020-10-31T21:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН/СТЕПАНАКЕРТ, 31 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении на Степанакертом ударного беспилотника ВС Азербайджана."ПВО Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) уничтожили в небе над Степанакертом очередной ударный беспилотник противника", - написала Степанян в Facebook.Как передает корреспондент РИА Новости, громкий взрыв прозвучал в Степанакерте в районе 20.30 по московскому времени. Взрывная волна ощущалась в центральной части города, задрожали стекла в высотных зданиях. Информации о разрушениях не поступало, воздушная сирена не включалась.
https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582464471.html
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
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нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил об уничтожении азербайджанского беспилотника в Карабахе

21:12 31.10.2020
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
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ЕРЕВАН/СТЕПАНАКЕРТ, 31 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении на Степанакертом ударного беспилотника ВС Азербайджана.
"ПВО Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) уничтожили в небе над Степанакертом очередной ударный беспилотник противника", - написала Степанян в Facebook.
Как передает корреспондент РИА Новости, громкий взрыв прозвучал в Степанакерте в районе 20.30 по московскому времени. Взрывная волна ощущалась в центральной части города, задрожали стекла в высотных зданиях. Информации о разрушениях не поступало, воздушная сирена не включалась.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 17:23Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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