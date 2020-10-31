https://ria.ru/20201031/karabakh-1582404900.html

В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов

В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов

Серия мощных взрывов прогремела в районе города Шуши около Степанакерта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T07:41

2020-10-31T07:41

2020-10-31T07:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 31 окт — РИА Новости. Серия мощных взрывов прогремела в районе города Шуши около Степанакерта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Несколько мощных взрывов прогремело около 7:00 мск.Также примерно в 6:00 взрыв прозвучал в самом Степанакерте, в городе включили воздушную тревогу. По предварительным данным, жертв и разрушений в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики нет.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержки Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394190.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире